Ukrainos sąjungininkai tikisi proveržio taikos derybose

Viltys dėl proveržio sustiprėjo, JAV prezidentui Donaldui Trumpui pirmadienį Baltuosiuose rūmuose surengus derybas su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir Europos lyderiais. Per derybų pertrauką D. Trumpas telefonu pasikalbėjo ir su Rusijos prezidentu.
Karas Ukrainoje, per kurį žuvo dešimtys tūkstančių žmonių, praktiškai atsidūrė aklavietėje, nepaisant kelių naujausių Rusijos laimėjimų ir D. Trumpo pastangų jį užbaigti.
V. Zelenskis pirmą kartą akis į akį susitiktų su V. Putinu, kurio invazija į Ukraina trunka jau pusketvirtų metų.
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, dalyvavęs derybose Vašingtone, kuriose daugiausiai dėmesio buvo skiriama saugumo garantijoms Ukrainai, pranešė, kad Prancūzija ir Jungtinė Karalystė (JK) antradienį surengs susitikimą su maždaug 30 Kyjivo sąjungininkų.
Virtualiame vadinamosios „Norinčiųjų koalicijos“ susitikime jie bus „informuoti apie tai, kas buvo nuspręsta“ Vašingtone, Prancūzijos televizijai LCI sakė E. Macronas.
„Iškart po to pradėsime konkretų darbą su amerikiečiais“, – pridūrė jis.
E. Macronas ir britų ministras pirmininkas Keiras Starmeris (Kiras Starmeris) pirmininkaus susitikimui, kuriame bus aptarti tolesni veiksmai dėl Ukrainos, naujienų agentūrai AFP sakė britų vyriausybės atstovas, Kyjivui siekiant sąjungininkų paramos, kad būtų įvykdytas bet koks taikos susitarimas.
E. Macronas pasiūlė taikos viršūnių susitikimą surengti Ženevoje, tačiau pabrėžė, kad „tik nuo pačios Ukrainos priklausys“, ar padaryti teritorinių nuolaidų Rusijai, įskaitant sprendimą, ar atiduoti Rusijai rytinį Donbaso regioną, kurį Kyjivas vis dar iš dalies kontroliuoja.
„Putinas retai kada laikosi savo įsipareigojimų, – sakė E. Macronas ir pavadino Rusijos lyderį „grobuoniu, žmogėdra prie mūsų vartų“. Tokie jo komentarai atskleidžia, kaip nepatikliai į V. Putiną žvelgia Europos lyderiai.
V. Putinas „nuolat skatino destabilizaciją. Jis siekė perbraižyti sienas, kad padidintų savo galią“, – sakė E. Macronas.
Atviri deryboms
D. Trumpas, kuris praėjusią savaitę Aliaskoje susitiko su V. Putinu, savo platformoje „Truth Social“ parašė, kad „Visi labai džiaugiasi dėl galimybės pasiekti TAIKĄ tarp Rusijos ir Ukrainos“.
„Pasibaigus susitikimams, paskambinau prezidentui Putinui ir pradėjau derybas dėl prezidento Putino ir prezidento Zelenskio susitikimo, kurio vieta dar bus nustatyta“, – nurodė jis.
D. Trumpas teigė, kad vėliau surengs trišalį viršūnių susitikimą su Ukrainos ir Rusijos lyderiais.
Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas teigė, kad V. Putinas sutiko su dvišaliu susitikimu per artimiausias dvi savaites.
V. Zelenskis patvirtino esąs pasirengęs dvišaliam susitikimui, o Maskvoje Kremliaus padėjėjas pareiškė, kad V. Putinas atviras tiesioginių derybų su Ukraina idėjai.
D. Trumpui praėjusį penktadienį per susitikimą su V. Putinu nepavyko pasiekti paliaubų kare Ukrainoje. Rusų dronų atakos Ukrainoje nesiliauja.
Tada V. Zelenskis nuvyko į Baltuosius rūmus susitikti su D. Trumpu, JAV prezidentui vis labiau spaudžiant Ukrainos lyderį nusileisti Rusijai.
Tuomet Britanijos, Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Suomijos, Europos Komisijos (EK) ir NATO lyderiai paskelbė, kad jie taip pat atvyks, reikšdami paramą V. Zelenskiui.
V. Zelenskis, kuris ir atskirai susitiko su D. Trumpu – pirmą kartą po vasarį įvykusio aštraus konflikto Ovaliajame kabinete, pareiškė, kad pirmadienio pokalbiai su D. Trumpu buvo iki šiol geriausi.
Nuotaika Ovaliajame kabinete buvo kur kas ramesnė nei tada, kai D. Trumpas ir jo viceprezidentas J. D. Vance'as (Dž. D. Vansas) vasarį prieš televizijos kameras iškoneveikė V. Zelenskį už tai, kad jis esą nėra pakankamai dėkingas už JAV paramą.
Saugumo garantijos
JAV prezidentas teigė aptaręs saugumo garantijas Ukrainai ir pridūrė, kad V. Putinas su jomis sutiko, nors atmetė Kyjivo siekį prisijungti prie NATO.
D. Trumpas teigė, kad garantijas „teiks įvairios Europos šalys, koordinuojant su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis“.
Britų verslo dienraštis „The Financial Times“ citavo dokumentą, kuriame teigiama, kad Ukraina įsipareigojo už 100 mlrd. JAV dolerių (95 mlrd. eurų) nupirkti JAV ginklų, finansuojamų Europos, mainais į JAV garantijas dėl jos saugumo.
Vėliau V. Zelenskis kalbėjosi su žurnalistais apie 90 mlrtd. dolerių (77 mlrd. eurų) paketą ir teigė, kad Ukraina ir jos sąjungininkės per 10 dienų įformins saugumo garantijų sąlygas.
Tačiau Europos lyderių dalyvavimas išryškino ore tebetvyrantį nervingumą dėl to, ar D. Trumpas, kaip jau ne kartą padarė, stos į V. Putino pusę.
Prieš derybas D. Trumpas ragino Ukrainą atiduoti Krymo pusiasalį ir atsisakyti tikslo įstoti į NATO – abu šiuos reikalavimus iškėlė V. Putinas.