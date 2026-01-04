 Venesuelos teismas įpareigojo viceprezidentę eiti laikinosios prezidentės pareigas

Venesuelos teismas įpareigojo viceprezidentę eiti laikinosios prezidentės pareigas

2026-01-04 09:19 klaipeda.diena.lt inf.

Venesuelos Aukščiausiasis Teismas šeštadienio vakarą įpareigojo viceprezidentę Delcy Rodriguez (Delsį Rodriges) tapti laikinąja šalies vadove po to, kai JAV pajėgos sučiupo prezidentą Nicolas Maduro (Nikolą Madurą).

Delcy Rodriguez
Delcy Rodriguez / Scanpix nuotr.

Aukščiausiasis Teismas nurodė nusprendęs, kad D. Rodriguez „prisiims ir vykdys visas prezidento pareigoms būdingas funkcijas, pareigas ir įgaliojimus, siekiant užtikrinti administracinį tęstinumą ir visapusišką tautos gynybą“.

Tačiau teisėjai nesiryžo paskelbti, kad N. Maduro neteko nuolatinių pareigų, nes toks sprendimas reikštų būtinybę per 30 dienų surengti naujus prezidento rinkimus.

Po ne vieną mėnesį trukusio ir vis didėjusio karinio ir ekonominio spaudimo Jungtinės Valstijos anksti šeštadienį surengė oro antskrydžius prieš taikinius visoje Venesueloje ir pareiškė nuvertusios autoritarinį kairiųjų pažiūrų prezidentą N. Maduro.

Šiame straipsnyje:
Delcy Rodriguez
Venesuela
viceprezidentė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų