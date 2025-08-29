Vokietijos dronų gamintoja išskleidžia sparnus Ukrainoje

„Tikrai esame pavyzdys, kaip tai daryti, ir esame pavyzdys abiem šalims, nes kol visi pradeda kalbėti apie bendras įmones, apie galimybę gaminti čia ir ten, mes tai darome jau daugybę metų“, – įmonės „Quantum Systems Ukraine“ vykdomasis direktorius Oleksandras Berežny šią savaitę sakė „Politico“ per dronų bandymo renginį vakarų Ukrainoje.
Bendrovės „Quantum Systems“ pagaminti žvalgybiniai dronai „Vector“ buvo vieni pirmųjų, kurie perduoti Ukrainai kaip humanitarinė pagalba, kai 2022 m. Rusija pradėjo pilno masto įsiveržimą.
Per kitus trejus metus „Quantum Systems“ atidarė gamyklas Ukrainoje. Ji taip pat turi gamybos ir tiekimo linijas Vokietijoje, JAV ir Australijoje. Buvimas Ukrainoje itin svarbus bet kuriam karinių dronų gamintojui.
„Visa dronų pramonė vystosi tiesiogiai Donbase, o ne Silicio slėnyje“, – teigia Matthiasas Lehna, „Quantum Systems“ verslo plėtros ir ryšių su vyriausybėmis direktorius.
Nors NATO padeda nustatyti karinės įrangos standartus, tačiau greitam ginkluotės kūrimui reikia bandymų realiomis Ukrainos mūšio lauko sąlygomis.
Vienas iš pavyzdžių yra „Quantum Systems“ naujas ir patobulintas žvalgybinis dronas „Vector“, kuriame naudojamas dirbtinis intelektas (DI). Su šiuo dronu galima ne tik pamatyti priešo tankus, bet juos ir išgirsti su WASP akustinio sensoriaus pagalba.
„Tai leidžia dronų operatoriams aptikti toli esančią artileriją ir kitą ginkluotę pagal jų skleidžiamą garsą. Šiuo metu išbandome tai kartu su raketų ir artilerijos pajėgų vadovybe, kad nustatytume nuotolį, tikslumą ir technines charakteristikas.
Atliksime funkcinius bandymus, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos galėtų pradėti naudotis šia ginkluote“, – sako O. Berežny.
Šią savaitę dešimtys Ukrainos dronų gamintojų pademonstravo savo kūrinius tikėdamiesi sudominti Vakarų įmones bendradarbiauti kuriant ginkluotę. Ukrainos vyriausybė siekia sumažinti biurokratiją, panaikinti viešuosiuose pirkimuose vis dar pasitaikančią korupciją ir palengvinti tokių sandorių sudarymą.
Kyjivas tikisi, kad tokių bendrovių kaip „Quantum Systems“ patirtis, kuri patenkinta savo veikimu Ukrainoje, paskatins ir kitas įmones bendradarbiauti.
„Nors Vokietijos inžinerija yra tiksli, bet kartais ji ieško sprendimų, kuriems reikia daugiau laiko, nes mes jo turime Vokietijoje. Tačiau manau, kad poreikis veikti skubiai čia puikiai dera su ginkluotės vystymu Ukrainoje ir Vokietijos inžinerijos meistriškumu“, – sako M. Lehna.
„Quantum Systems“ padidino gamybos apimtis Ukrainoje nuo 40 iki 80 dronų per mėnesį, o Vokietijoje pagamina 120 dronų per mėnesį.