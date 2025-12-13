Witkoffas Berlyne susitiks su Zelenskiu

Susitikimas rengiamas tuo metu, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) didina spaudimą Kyjivui pasiekti susitarimą dėl praėjusį mėnesį pristatyto taikos plano, kuriame, pasak Ukrainos ir jos Vakarų sąjungininkių, atkartojami Maskvos reikalavimai.
Šis JAV pasiūlytas 28 punktų taikos planas sukėlė įtampą diplomatiniuose santykiuose tarp Vašingtono ir Ukrainos sąjungininkių Europoje. Trečiadienį Ukraina Vašingtonui pateikė pakoreguotą Rusijos karo užbaigimo planą.
Penktadienį Baltųjų rūmų pareigūnas naujienų agentūrai AFP patvirtino laikraščio „The Wall Street Journal“ pranešimą, kad savaitgalį S. Witkoffas susitiks su Ukrainos prezidentu ir Europos lyderiais aptarti taikos derybų eigos.
Vokietijos vyriausybė nurodė, kad pirmadienį Berlyne bus surengtas Vokietijos ir Ukrainos verslo forumas, kuriame turėtų dalyvauti V. Zelenskis, kancleris Friedrichas Merzas (Frydrichas Mercas), taip pat Europos Sąjungos (ES) ir NATO vadovai.
Idėja dėl greito Ukrainos prisijungimo prie ES įtraukta į naujausią JAV vadovaujamo karo užbaigimo plano versiją. Šiam žingsniui itin prieštarauja Maskva.
Penktadienį Prancūzijos prezidentūra pareiškė, kad Europa ir Ukraina prašo Jungtinių Valstijų suteikti joms saugumo garantijas prieš Kyjivui pradedant derybas dėl bet kokių teritorinių nuolaidų.
Tai bus ilgas procesas.
Penktadienį AFP vienas aukšto rango pareigūnas pareiškė, kad naujausiame JAV plane dėl Rusijos karo užbaigimo numatyta, kad Ukraina prie ES galėtų prisijungti jau 2027 metų sausį.
Sudėtingas stojimo į ES procesas paprastai trunka nemažai metų ir reikalauja vienbalsio visų 27 bloko narių pritarimo, o kai kurios šalys, ypač Vengrija, nuolat reiškia prieštaravimą Ukrainos narystei.
Vašingtonas turi reikiamų svertų, kad įtikintų Ukrainos narystės priešininkus pakeisti savo poziciją, ketvirtadienį žurnalistams sakė V. Zelenskis.
Tuo metu Maskva penktadienį pareiškė, kad ji įtariai vertina pastangas pakeisti JAV planą, kurį ji didžiąja dalimi rėmė.
„Mums susidaręs įspūdis, kad ši versija, kuri pateikiama diskusijoms, bus pabloginta“, – verslo dienraščiui „Kommersant“ sakė Kremliaus patarėjas užsienio reikalų klausimais Jurijus Ušakovas.
„Tai bus ilgas procesas“, – pridūrė jis, sakydamas, kad Maskva nėra mačiusi atnaujintos plano versijos nuo praėjusią savaitę Maskvoje įvykusio Rusijos prezidento Vladimiro Putino ir JAV pasiuntinių S. Witkoffo ir Jaredo Kushnerio (Džaredo Kušnerio) susitikimo.
Ketvirtadienį V. Zelenskis pareiškė, kad Vašingtonas nori, jog iš rytinės Donecko srities savo pajėgas išvestų tik Ukraina, ir kad tarp abiejų kariuomenių būtų įkurta demilitarizuota „laisvoji ekonominė zona“, kuri iš esmės veiktų kaip buferinė teritorija.
Penktadienio vakarą Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono (Emaniuelio Makrono) patarėjas pareiškė, kad Kyjivas nesvarsto JAV idėjos dėl demilitarizuotos zonos.
Rusija tvirtina, kad pastaraisiais mėnesiais pasiekė pažangą mūšio lauke, tačiau ekspertai teigia, jog ji yra lėta ir brangiai kainuoja.
Kyjivas atmeta Rusijos pareiškimus apie didelio masto pažangą, perspėdamas, kad Maskva JAV vadovaujamų taikos derybų metu eskaluoja sau palankų naratyvą.