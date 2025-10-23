„Mes to laukėme. Duok Dieve, kad tai suveiktų, ir tai yra labai svarbu“, – žurnalistams ES viršūnių susitikime Briuselyje sakė V. Zelenskis, teigdamas, kad Vašingtonas pasiuntė „gerą signalą kitoms pasaulio šalims prisijungti prie sankcijų“.
Zelenskis: mes to laukėme
2025-10-23 11:12
Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį gyrė JAV ir Europos Sąjungos (ES) sankcijas Rusijos energetikos sektoriui kaip labai svarbias, po to, kai Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) ėmėsi didinti spaudimą Maskvai.
Volodymyras Zelenskis / EPA-ELTA nuotr.