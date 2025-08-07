Zelenskis pasiruošęs susitikti su Putinu

Taip jis kalbėjo kitą dieną po JAV vadovo Donaldo Trumpo specialiojo pasiuntinio susitikimo su Rusijos lyderiu Maskvoje. D. Trumpas po to susitikimo pareiškė, kad jis labai greitai gali susitikti su V. Putinu, o vėliau galėtų būti surengtos trišalės JAV, Rusijos ir Ukrainos lyderių derybos.
D. Trumpas savo pasiuntinio Steve'o Witkoffo susitikimą su V. Putinu pavadino produktyviu, o Kremlius – konstruktyviu. Vis dėlto JAV pareigūnai žada Maskvos prekybos partneriams įvesti sankcijas.
„Mes Ukrainoje ne kartą sakėme, kad tikrų sprendimų paieška gali būti tikrai veiksminga lyderių lygmeniu. Būtina nustatyti tokio formato laiką ir spręstinų klausimų spektrą“, – socialiniuose tinkluose parašė V. Zelenskis, išvakarėse telefonu pasikalbėjęs su D. Trumpu ir keliais Europos lyderiais.
Ukrainos vadovas sakė ketvirtadienį planuojąs keletą pokalbių, be kita ko – su Vokietijos kancleriu Friedrichu Merzu (Frydrichu Mercu), Prancūzijos ir Italijos pareigūnais.
„Taip pat bus komunikacijos nacionalinio saugumo patarėjų lygmeniu“, – pridūrė V. Zelenskis.
„Svarbiausia, kad Rusija, kuri pradėjo šį karą, imtųsi realių žingsnių savo agresijai užbaigti“, – sakė jis.