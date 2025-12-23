AE vadovas: Rusijos smūgis gali sugriauti Černobylio apsauginį gaubtą

Maskvai 2022 m. vasarį įsiveržus į Ukrainą, Kyjivas ne kartą kaltino Rusiją, kad taikosi į elektrinę, kurioje 1986 m. įvyko didžiausia pasaulyje branduolinė katastrofa. Anksčiau šiais metais smūgis išmušė skylę išoriniame nuo radiacijos saugančiame gaubte, todėl Tarptautinė atominės energetikos agentūra (TATENA) perspėjo, kad jis „prarado savo pagrindines saugos funkcijas“.
Černobylio atominės elektrinės generalinis direktorius Serhijus Tarakanovas teigė, kad visiškas gaubto atstatymas gali užtrukti trejus ar ketverius metus, ir perspėjo, jog dar vienas Rusijos smūgis gali sugriauti vidinį apsauginį gaubtą.
„Jei raketa ar dronas pataikytų į elektrinę tiesiogiai arba net nukristų kur nors netoliese, pavyzdžiui, raketa „Iskander“, neduok Dieve, tai sukeltų nedidelį žemės drebėjimą rajone“, – praėjusią savaitę interviu naujienų agentūrai AFP sakė S. Tarakanovas.
„Iskander“ yra Rusijos trumpojo nuotolio balistinių raketų sistema, galinti nešti įvairias įprastines kovines galvutes, įskaitant skirtas naikinti bunkerius.
„Niekas negali garantuoti, kad apsauginis gaubtas po to išliks sveikas. Tai yra didžiausia grėsmė“, – sakė direktorius apie plieno ir betono sarkofagą, skubiai pastatytą po katastrofos ir gaubiantį reaktoriaus šerdį.
Vasario mėnesį per Rusijos drono smūgį buvo smarkiai apgadintas modernaus aukštųjų technologijų išorinio apsauginio gaubto stogas, išorinėje plieno konstrukcijos dalyje kilo didelis gaisras. S. Tarakanovas sakė, kad išorinis gaubtas prarado keletą pagrindinių savo funkcijų ir joms atkurti prireiks mažiausiai trejų ar ketverių metų.
TATENA anksčiau šį mėnesį pranešė, kad jos inspektoriai nustatė, jog gaubtas prarado pagrindines saugos funkcijas, įskaitant izoliavimo, bet laikančiosios konstrukcijos ir stebėjimo sistemos nebuvo pažeistos.
Pasak S. Tarakanovo, radiacijos lygis objekte išliko „stabilus ir normos ribose“. Jis sakė, kad drono smūgio padaryta skylė buvo uždengta apsauginiu ekranu, tačiau dar reikia užtaisyti 300 mažesnių skylių, ugniagesių padarytų gesinant gaisrą.
Rusijos kariuomenė užėmė elektrinę invazijos pradžioje 2022 m., bet po kelių savaičių pasitraukė.