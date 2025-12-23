 Apvirtus laivui, kuriuo plaukė ir Putino giminaitis, žuvo įtariamas nusikaltėlių bosas

Apvirtus laivui, kuriuo plaukė ir Putino giminaitis, žuvo įtariamas nusikaltėlių bosas

2025-12-23 09:34
Jūras Barauskas (ELTA)

Pasak nepriklausomos Rusijos žiniasklaidos, per laivo avariją, į kurią pateko ir vienas iš plačios Rusijos prezidento Vladimiro Putino šeimos narių, netoli Maskvos žuvo įtariamas Rusijos nusikaltėlių bosas, praneša naujienų portalas „TVP World“.

Viktoras Averinas
Viktoras Averinas / Soc. tinklų nuotr.

Rusijos naujienų agentūra „Agenstvo“, remdamasi su Rusijos valdžios institucijomis susijusiuose platformos „Telegram“ kanaluose paskelbta informacija, pranešė, kad sekmadienį netoli Rusijos sostinės Maskvos esančio Mytiščių miesto jachtklube apvirtus jachtai žuvo Viktoras Averinas.

Pasak agentūros, V. Averinas buvo vienas iš Solntsevskajos organizuotos nusikalstamos grupuotės, kuri Maskvoje susiformavo praėjusio amžiaus devintojo dešimtmečio pabaigoje, lyderių.

Pasak naujienų agentūros „Agenstvo“, laive buvo dar penki žmonės, tačiau jiems pavyko saugiai išsigelbėti. Vienas iš jų – Viktoras Chmarinas vyresnysis, Rusijos prezidento Vladimiro Putino pusseserės vyras.

V. Chmarinas vyresnysis yra Viktoro Chmarino – vienos iš didžiausių Rusijos elektros energijos bendrovių „RusHydro“ vadovo – tėvas.

Agentūros „Agenstvo“ teigimu, laive taip pat buvo advokatas Viktoras Perekatovas, verslininkas Šamistanas Alijevas, asmens sargybinis Ivanas Abramušinas ir modelis Jekaterina Leonova.

Naujienų agentūra pridūrė, kad policija šį incidentą traktuoja kaip nelaimingą atsitikimą, kurio priežastis galėjo būti ledas.

Šiame straipsnyje:
žuvo viktoras averinas
Rusija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Rūtenis
Labai sveikinu portalo administraciją, kad bent po tokio žanro straipsniais leidžia išreikšti nuomonę, o vat apie ruzzijos- Ukrainos karo temą, tai lyg piršteliu- nu nu nu, jokiu būdu kad niekas nedrįstu nė žodelio pasakyti. O kas liečia straipsnio veikiančiuosius veikėjus, tai galima pasakyti trumpai- ruzzkis padvėsė- žemelei lengviau.
0
0
Klausimėlis
O kremliaus gauja nemėgsta laiveliais "pasiplaukioti"?
2
-1
Visi komentarai (2)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų