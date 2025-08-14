Dėl dviejų kibirų žemės – muštynės ir triženklė bauda

Vokietis ūkininkas tik ruošiasi papasakoti, kaip iš jo buvo pavogtos žemės krūvos, o jau dirba kitas vagis. Šį kartą jis siekia pigios žolės.
„Net tai, kad stovime netoliese, neprivertė jo susimąstyti. Jis paprasčiausiai pagalvojo: „Man to reikia, pavogsiu“, – piktinosi ūkininkas Wilfried Franke.
Praėjusį pavasarį kitas vyras iš ūkininko bandė pavogti žemės. Ir ne bet kokios, o išraustos kurmių.
„Jis buvo pasistatęs automobilį ir labai užsiėmęs rinkdamas kurmiarausių žemę“, – pasakojo W. Franke.
Ūkininkas nurodė vagiui atiduoti žemę, tačiau jos krūvos jau gulėjo automobilio bagažinėje.
„Jis atsisakė grąžinti man du kibirus iš bagažinės. Taigi, atidariau bagažinę, tada jis šoko ant manęs ir trenkė. Tuomet ėmiau gintis“, – aiškino W. Franke.
Ir taip viskas persikėlė į teismą.
„Žala įvertinta tik penkiais eurais, tačiau lemiamas veiksnys buvo fizinis kontaktas“, – teigė teismo atstovė Mirjam Weiß.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Atsakovas teisme teigė nežinojęs, kad turėjo reikalų su žemės savininku. Abi puses išklausę teisėjai priėmė sprendimą.
„Kaltinamasis nebuvo nuteistas, jam tik nurodyta sumokėti 600 eurų baudą“, – tvirtino M. Weiß.
Žemę vogęs žmogus nežinojo, su kuo susidūrė.
„Daug metų praktikuoju kovos menus – džiudžitsu. Taip pat esu treneris klube, kur mokomasi šių dalykų“, – kalbėjo ūkininkas.
Beje, šis klubas ir gaus 600 eurų, kuriuos turi sumokėti kaltinamasis. Šie pinigai bus investuoti į smurto prevenciją. Juk niekada nežinai, kada kils pavojus kitam žemės savininkui.
