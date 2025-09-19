Europolas: pernai ES šalyse įvykdyti 58 teroristiniai išpuoliai

Daugiausiai teroristinių aktų įvykdyta Italijoje ir Prancūzijoje – atitinkamai 20 ir 14. Toliau eina Vokietija (6), Austrija ir Graikija (po 3).
Beveik pusė teroristinių išpuolių ES priskiriami džihado terorizmui, ir tai yra ženklus padidėjimas, lyginant su 2023-iaisiais. Šie išpuoliai pareikalavo daugiausiai aukų – penkių žuvusiųjų ir 18 sužeistųjų.
Dauguma atakų buvo nukreipta prieš civilius, o pramonės sektorius buvo antras dažniausias taikinys.
20 šalių narių dėl su teroru susijusių nusikaltimų buvo sulaikyti iš viso 449 asmenys. Tai padidėjimas, lyginant su 2023 m. (426) ir 2022-aisiais (380). Daugiausiai sulaikymų būta Ispanijoje, Prancūzijoje, Italijoje ir Vokietijoje.
