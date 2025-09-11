Įtariamas ukrainietės žudikas pateikė kraupų motyvą

Įtariamojo sesuo Tracey Brown „New York Post“ pasakojo, kad jos brolis kenčia nuo paranoidinės šizofrenijos ir ne kartą jai sakė, kad vyriausybė jam implantavo lustą.
„Kai pamačiau vaizdo įrašą, iš karto supratau, kad jis – ir nenoriu to sakyti, nes ji to nenusipelnė, – bet jis pasiekė lūžio tašką“, – brolio šaltakraujišką nužudymą vertino T. Brown.
D. Brownas iš kalėjimo telefonu seseriai paaiškino, kodėl užpuolė nekaltą moterį. Rugpjūčio 28 d., praėjus šešioms dienoms po žmogžudystės, D. Brownas sakė, kad „jo kūne esanti medžiaga“ privertė jį nužudyti I. Zarutską.
T. Brown teigė, kad praėjusią savaitę, vėlesnio vizito metu, brolis grasino jai ir jos motinai, apkaltindamas jas sąmokslu prieš jį.
Seseriai paklausus, kodėl jis užpuolė nekaltą moterį, D. Brownas atsakė: „Nes ji skaitė mano mintis“.
„Susižeidžiau ranką, kai jai dūriau. Net nepažįstu tos moters. Niekada jai nesakiau nė žodžio. Baisu, ar ne? Kodėl kas nors durtų žmogui be jokios priežasties?“ – D. Brownas kalbėjo garso įraše, kurį pirmasis paskelbė „Daily Mail“.
T. Brown taip pat klausė, kodėl jis užpuolė būtent ukrainietę.
D. Brownas atsakė: „Jie tiesiog ją užpuolė, štai kas ir įvyko. Kas dirbo su medžiagomis, tas ją užpuolė. Tai viskas. Dabar jie tikrai turi ištirti, kokios medžiagos paveikė mano kūną... Dabar jie turi atlikti tyrimą, kad išsiaiškintų to įvykio motyvą.“
Primename, kad neišprovokuotas išpuolis įvyko rugpjūčio 22 d. apie 22 val. Apie nelaimę pranešęs asmuo pasakojo, kad moteriai buvo durta į gerklę, rašo CNN.
Išplitusiame vaizdo įraše matyti, kaip jauna moteris įlipa į traukinį ir atsisėda prieš D. Browną.
Po daugiau nei 4 minučių po to, kai ji įlipo į traukinį, D. Brownas, sėdintis už jos, iš kišenės išsitraukė peilį, pašoko ir dešine ranka dūrė moteriai.
Ji, priglaudusi kelius prie krūtinės ir užsidengusi burną ranka, pakelė akis į užpuoliką.
Auka – vos 23-ejų I. Zarutska – 2022 m. su motina, seserimi ir broliu pabėgo iš karo niokojamos Ukrainos.
Policijos departamentas pranešė, kad buvo suimtas 34-erių benamis D. Brownas. Jam pateikti kaltinimai dėl pirmojo laipsnio žmogžudystės. Vyrui taip pat gali grėsti mirties bausmė.
D. Brownas jau buvo teistas už ginkluotą apiplėšimą, sunkią vagystę ir įsilaužimą.
(be temos)
(be temos)