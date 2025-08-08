Izraelio vyriausybės sprendimas užimti Gazą sulaukė kritikos užsienyje ir namie

„Tai prieštarauja Tarptautinio Teisingumo Teismo sprendimui, kad Izraelis privalo kuo greičiau nutraukti okupaciją, įgyvendinti sutartą dviejų valstybių sprendimą ir užtikrinti palestiniečių teisę į apsisprendimą“, – teigiama jo pareiškime.
Anksčiau pranešta, kad Izraelio saugumo kabinetas patvirtino ministro pirmininko Benjamino Netanyahu (Benjamino Netanjahu) pasiūlytą planą, pagal kurį kariuomenė perims Gazos miesto kontrolę.
Pagal planą, kuriame žadama nugalėti islamistų grupuotę „Hamas“ Gazos Ruože, Izraelio kariuomenė „ruošis perimti Gazos miesto kontrolę, kol civiliams gyventojams skirstys humanitarinę pagalbą už kovos zonų ribų“, teigiama pareiškime.
Ketvirtadienį sukvietęs savo saugumo kabinetą B. Netanyahu sakė, kad Izraelis planuoja visiškai perimti Gazos Ruožo kontrolę, bet nesiekia jo valdymo.
V. Turkas teigė, kad Izraelis turėtų leisti „visiškai ir neribotai teikti humanitarinę pagalbą“, o palestiniečių ginkluotos grupuotės privalo besąlygiškai paleisti įkaitus.
Jis pridūrė, kad Izraelis taip pat turėtų paleisti „savavališkai sulaikytus palestiniečius“.
Britų kritika
Jungtinės Karalystės (JK) premjeras Keiras Starmeris penktadienį pareiškė, kad Izraelio planas perimti Gazos miesto kontrolę yra neteisingas, ir paragino nedelsiant persvarstyti šį sprendimą.
„Šie veiksmai niekaip nepadės užbaigti šio konflikto ar užtikrinti įkaitų išlaisvinimo“, – sakė jis, perspėdamas, kad tai „tik lems daugiau kraujo praliejimo“.
K. Starmerio vyriausybė vis garsiau reikalauja Izraelio deeskaluoti karą palestiniečių teritorijoje, smerkia ten kilusią humanitarinę krizę.
Praėjusią savaitę JK lyderis pažadėjo, kad Londonas rugsėjį oficialiai pripažins Palestinos valstybę, nebent Izraelis imsis „esminių žingsnių“, įskaitant paliaubas Gazos Ruože.
Penktadienį paskelbtame pareiškime K. Starmeris teigė, kad Izraelio „sprendimas toliau eskaluoti puolimą Gazoje yra neteisingas ir raginame jį nedelsiant persvarstyti savo sprendimą“.
„Kiekvieną dieną humanitarinė krizė Gazoje blogėja, o „Hamas“ paimti įkaitai laikomi siaubingomis ir nežmoniškomis sąlygomis“, – kalbėjo jis.
„Mums reikia paliaubų, humanitarinės pagalbos padidinimo, visų „Hamas“ įkaitų paleidimo ir derybų būdu pasiekto sprendimo“, – pridūrė britų lyderis.
K. Starmeris pažymėjo, kad JK ir jos sąjungininkai „rengia ilgalaikį planą, kaip užtikrinti taiką regione kaip dviejų valstybių sprendimo dalį“.
„Tačiau abiem pusėms sąžiningai nedalyvaujant derybose, ši perspektyva nyksta mūsų akyse“, – pridūrė jis.
„Mūsų žinia aiški: diplomatinis sprendimas yra įmanomas, tačiau abi šalys turi pasitraukti iš destrukcijos kelio“, – sakė premjeras.
Opozicija Izraelyje
Izraelio opozicijos lyderis Yairas Lapidas Saugumo kabineto sprendimą užimti Gazos miestą pavadino „katastrofa“, sukelsiančia „dar daugiau katastrofų“.
Penktadienį platformoje „X“ Y. Lapidas rašė, kad planuojamas didžiausio Gazos miesto užėmimas atneš įkaitų mirtis ir daugybės Izraelio karių žūtis.
Premjerą Benjaminą Netanyahu, opozicijos lyderio teigimu, į tai pastūmėjo jo kraštutinės dešinės koalicijos partneriai Itamaras Ben-Gviras ir Bezalelas Smotrichas, nepaisydami karinės vadovybės prieštaravimų.
Du ultradešinieji ministrai remia Gazos Ruožo visišką užėmimą ir jame gyvenančių maždaug 2 milijonų palestiniečių išvarymą.
Planą okupuoti Gazos miestą Saugumo kabinetas patvirtino penktadienį anksti ryte.
Prieš kabineto susitikimą B. Netanyahu JAV televizijos kanalui „Fox News“ sakė, kad Izraelis nori perimti viso Gazos Ruožo kontrolę, bet ne okupuoti teritoriją visam laikui. Pasak Izraelio ministro pirmininko, Gazoje turį nelikti palestiniečių islamistų organizacijos „Hamas“, o pati teritorija galiausiai turinti būti perduota kitoms jėgoms.
Kinija sunerimusi
Kinija penktadienį išreiškė rimtą susirūpinimą dėl Izraelio plano perimti Gazos miesto kontrolę ir paragino jį „nedelsiant nutraukti pavojingus veiksmus“.
„Gaza priklauso palestiniečiams ir yra neatsiejama palestiniečių teritorijos dalis“, – naujienų agentūrai AFP atsiųstame pranešime teigė Užsienio reikalų ministerijos atstovas.
Turkijos raginimas
Turkija penktadienį paragino tarptautinę bendruomenę užkirsti kelią Izraelio planui perimti Gazos miesto kontrolę, sakydama, kad tai „didžiulis smūgis" taikai ir saugumui.
„Raginame tarptautinę bendruomenę vykdyti savo įsipareigojimus ir užkirsti kelią šio sprendimo, kurio tikslas – prievarta išstumti palestiniečius iš jų pačių žemės, įgyvendinimui“, – sakoma Užsienio reikalų ministerijos pareiškime.
