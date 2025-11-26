 Japonijoje suimtas 79-erių vyras dėl savo 100-metės motinos nužudymo

Japonijoje suimtas 79-erių vyras dėl savo 100-metės motinos nužudymo

2025-11-26 11:21
Živilė Aleškaitienė (ELTA)

79 metų vyras buvo sulaikytas dėl įtarimų nužudžius savo 100 metų amžiaus motiną savo namuose vakariniame Tokijuje, trečiadienį pranešė Japonijos naujienų agentūra „Kyodo“.

Japonijoje suimtas 79-erių vyras dėl savo 100-metės motinos nužudymo
Japonijoje suimtas 79-erių vyras dėl savo 100-metės motinos nužudymo / Asociatyvi Scanpix nuotr.

Policija teigė, kad vyras antradienio popietę, maždaug valandą po to, kai, kaip įtariama, smurtavo prieš savo motiną, iškvietė pagalbą, sakydamas, kad pavargo ja rūpintis, pranešė „Kyodo“.

Senolė ligoninėje buvo paskelbta mirusia.

„Kyodo“ citavo policijos teiginius, kad vyras, gyvenęs su savo motina vakariniame Tokijo Mačida rajone, prisipažino esąs kaltas.

Japoniją slegia vis didėjanti demografinė našta, nes spartus senėjimas ir gimstamumo mažėjimas – jau dešimtmečius vyraujanti tendencija. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, 30 proc. Japonijos gyventojų yra vyresni nei 60 metų.

2025 m. rugsėjo mėnesį šalyje buvo užregistruotas rekordinis skaičius – daugiau nei 99 763 – žmonių, kurių amžius viršijo 100 metų. Tai buvo 55-ieji metai iš eilės, kai šimtamečių skaičius šalyje augo.

Pasak „Kyodo“, Japonijoje pagyvenę žmonės, turintys ribotas fizines galimybes, vis dažniau yra priversti rūpintis dar už juos vyresniais giminaičiais.

Šiame straipsnyje:
Japonija
senolės nužudymas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų