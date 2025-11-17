 JAV vėl smogė esą narkotikus gabenusiam laivui

2025-11-17 11:03
Rasa Strimaitytė (ELTA)

JAV, Pentagono duomenimis, rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje vėl smogė narkotikus gabenančiam laivui, žuvo trys žmonės, praneša agentūra „Reuters“.

JAV vėl smogė esą narkotikus gabenusiam laivui
„Žvalgyba patvirtino, kad laivas buvo susijęs su neteisėta narkotikų kontrabanda, plaukė žinomu narkotikų maršrutu ir gabeno narkotikus“, – socialiniuose tinkluose paskelbė JAV Pietų vadovybė. Anot pranešimo, laivas buvo tarptautiniuose vandenyse, kai buvo užpultas specialiojo dalinio „Joint Task Force Southern Spear“.

Tai buvo 21-oji žinoma JAV pajėgų ataka prieš tokius laivus nuo rugsėjo pradžios. Pentagono duomenimis, per šias atakas jau žuvo daugiau kaip 80 žmonių. JAV administracija atakas vadina pateisinama priemone, siekiant pažaboti narkotikų srautus į JAV.

Tačiau JAV kongresmenai, žmogaus teisių grupės ir JAV sąjungininkės abejoja atakų teisėtumu. Prezidento Donaldo Trumpo administracija tikina, kad turi teisinius įgaliojimus šioms atakoms ir remiasi Generalinės prokuratūros išvadomis.

