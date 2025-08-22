JT oficialiai skelbia badą Gazos Ruože

Tai pirmas kartas, kai Artimuosiuose Rytuose skelbiamas badas.
JT pagalbos tarnybos vadovas Tomas Fletcheris teigė, kad bado buvo galima išvengti, ir sakė, kad maisto produktai negalėjo patekti į palestiniečių teritoriją „dėl sistemingai Izraelio kuriamų kliūčių“.
Tačiau Izraelio užsienio reikalų ministerija nedelsdama atsakė, kad „Gazoje bado nėra“ ir kad išvados „pagristos „Hamas“ melu, išplautu per interesų turinčias organizacijas“.
Penktadienį atnaujintoje Romoje įsikūrusios IPC grupės ataskaitoje teigiama, kad „nuo 2025-ųjų rugpjūčio 15-osios su pagrįstais įrodymais patvirtintas badas (IPC 5 stadija) Gazos provincijoje“ – Gazos mieste, kuris apima apie 20 proc. Gazos Ruožo teritorijos.
