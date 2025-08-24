Kursko atominėje elektrinėje kilo gaisras, Rusijoje užsidegė naftos perdirbimo gamykla

Kursko atominėje elektrinėje Vakarų Rusijoje „prietaisas detonavo“ po smūgio ir sukėlė gaisrą, kurį, pasak elektrinės pareigūnų, „užgesino ugniagesių komandos“.
Nukentėjusiųjų dėl drono smūgio objekte, kurio pajėgumai buvo sumažinti, nėra.
„Radiacinis fonas Kursko AE pramoninėje teritorijoje ir aplinkinėje teritorijoje nepasikeitė ir atitinka natūralų lygį“, – rašoma elektrinės pranešime platformoje „Telegram“.
Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) ne kartą įspėjo apie pavojų, kylantį dėl kovų aplink atomines elektrines, Rusijai 2022-ųjų vasarį pradėjus karinį puolimą Ukrainoje.
Elektrinė yra netoli Rusijos ir Ukrainos sienos, į vakarus nuo Kursko miesto, regiono sostinės, kurioje gyvena apie 440 tūkst. gyventojų.
Po dronų smūgio Rusijoje užsidegė naftos perdirbimo gamykla
Rusijos Baltijos jūros uoste Ust Lugoje, institucijų duomenimis, per Ukrainos dronų ataką užsidegė naftos perdirbimo gamykla. Virš uosto numušta dešimt bepiločių, tinkle „Telegram“ rašė Leningrado srities gubernatorius Aleksandras Drozdenka. „Vieno bepiločio nuolaužos sukėlė gaisrą „Novatek“ terminale“, – teigė jis. Liepsnos gesinamos.
„Novatek“ yra Kremliui artima naftos ir dujų gamintoja, kuri, be kita ko, eksploatuoja milijardinės vertės suskystintų dujų gamybos įmonę Arkties Jamalo pusiasalyje.
Terminale Ust Lugoje skystas dujų kondensatas paverčiamas tokiais naftos produktais, kaip benzinas ar žibalas, kurie tada iš dalies eksportuojami Baltijos jūra. Tačiau aviacinį kurą Rusija naudoja ir savo kare prieš Ukrainą. Terminalas prie Baltijos jūros jau buvo atakuotas ir praeityje.