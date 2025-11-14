Per masinį Rusijos išpuolį Kyjive žuvo vienas žmogus, penkiolika sužeista

„Daugiau kaip 40 žmonių buvo išgelbėti“, – pridūrė ji.
Beveik visi Kyjivo rajonai penktadienio rytą buvo masiškai atakuojami, pranešė Ukrainos sostinės meras, o naujienų agentūros AFP žurnalistai pranešė apie sprogimus miesto centre, Rusijai stiprinant atakas prieš infrastruktūrą.
Penktadienį Rusija raketomis ir dronais taikėsi į svarbiausius sostinės infrastruktūros objektus, sakė Kyjivo srities karinės administracijos vadovas Mykola Kalašnykas.
Kyjivo meras Vitalijus Klyčko pavadino tai „masine priešo ataka“ ir teigė, kad veikia oro gynybos pajėgos.
„Buvo sugadintos šilumos tinklų atkarpos“, – sakė jis, kai kuriems pastatams šiaurės rytiniame Desnos rajone laikinai likus be šilumos.
Jis pridūrė, kad taip pat gali būti sutrikęs elektros ir vandens tiekimas.
Anksčiau V. Klyčko pranešė apie gaisrus ar pastatų apgadinimus aštuoniuose iš dešimties Kyjivo rajonų ir teigė, kad į visus šiuos rajonus buvo išsiųstos greitosios medicinos pagalbos komandos.
Jis sakė, kad tarp hospitalizuotų asmenų yra ir nėščia moteris, taip pat vyras, kurio būklė „itin sunki“.
„Rusai smūgiuoja gyvenamiesiems namams. Visame Kyjive, beveik kiekviename rajone, yra daug apgadintų daugiaaukščių pastatų“, – socialiniame tinkle rašė miesto karinės administracijos vadovas Tymuras Tkačenka.
Maskva, kuri 2022 metais pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, pastaraisiais mėnesiais ypač taikosi į Ukrainos energetikos objektus ir geležinkelių sistemas, taip pat į gyvenamuosius rajonus.