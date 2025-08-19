Pernai pasaulyje nužudyta rekordinis skaičius humanitarinių darbuotojų

Be to, pernai 308 darbuotojai buvo sužeisti, 125 pagrobti ir 45 sulaikyti. Nerimą jau kelia ir šių metų skaičiai: iki rugpjūčio 14 d., OCHA duomenimis, jau nužudyti 365 humanitarinių organizacijų darbuotojai. OCHA remiasi Humanitarinės pagalbos darbuotojų saugumo duomenų baze (AWSD), kurioje atitinkama statistika fiksuojama nuo 1997 m.
181 humanitarinis darbuotojas, JT duomenimis, pernai buvo nužudytas Gazos Ruože, dar 60 – Sudane. Tai daugiausiai vietiniai darbuotojai, kurie buvo užpulti atlikdami savo darbą arba savo namuose.
„Smurtas prieš humanitarinius darbuotojus nėra neišvengiamas. Jis turi liautis“, – sakė OCHA vadovas Tomas Fletcheris. Tokio masto išpuoliai, už juos nieko nepatraukiant atsakomybėn, esą yra „gėdingas kaltinimas dėl tarptautinės bendruomenės neveiklumo ir apatijos“.
Pasaulio sveikatos organizacija (PSO), be to, pranešė, kad šiais metais 16 regionų visame pasaulyje jau surengta daugiau kaip 800 atakų prieš sveikatos sistemos įstaigas. Per jas žuvo daugiau kaip 1 110 medicinos personalo darbuotojų ir pacientų bei šimtai buvo sužeisti.
JT Tarptautinę humanitarinės pagalbos dieną kasmet mini rugpjūčio 19-ąją – išpuolio prieš jų būstinę Bagdade 2003-iaisiais metinių dieną. Tada žuvo 22 žmonės, įskaitant tuometinį JT žmogaus teisių komisarą Sergio Vieirą de Mello, 150 humanitarinių darbuotojų buvo sužeisti.
