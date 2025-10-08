 Policija: išpuolį prie Mančesterio sinagogos surengęs vyras buvo prisiekęs ištikimybę IS

Policija: išpuolį prie Mančesterio sinagogos surengęs vyras buvo prisiekęs ištikimybę IS

2025-10-08 18:43
BNS inf.

Praėjusią savaitę prie Mančesterio sinagogos išpuolį surengęs vyras per incidentą paskambino policijai ir prisiekė ištikimybę grupuotei „Islamo valstybė“ (IS), trečiadienį pranešė Jungtinės Karalystės (JK) kovos su terorizmu policija.

Jungtinės Karalystės policija
Jungtinės Karalystės policija / Scanpix nuotr.

„Pradiniame išpuolio prie parko „Heaton“ hebrajų kongregacijos sinagogos etape užpuolikas paskambino policijai ir teigė prisiekęs ištikimybę vadinamajai Islamo valstybei“, – pareiškė Šiaurės vakarų Anglijos kovos su terorizmu policijos atstovas.

Užpuolikas, identifikuotas kaip 35 metų Jihadas al Shamie (Džihadas Šamis), buvo nušautas policijos praėjus septynioms minutėms nuo išpuolio pradžios.

Praėjusią savaitę, per judėjų Jom Kipuro šventę, Anglijos Mančesterio mieste per išpuolį panaudojant automobilį ir peilį prie sinagogos žuvo du žmonės, o dar keturi buvo sužeisti, pranešė policija. 

Šiame straipsnyje:
išpuolis Mančesteryje
Islamo valstybė
Jungtinės Karalystės policija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
67 tūkstančiai
Kam sionistų kariuomenė Gazoje yra prisiekusi?
1
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų