 Policija likvidavo didžiausią Lenkijoje padirbtų vaistų laboratoriją

2025-09-26 13:11
Jūras Barauskas (ELTA)

Per reidą pasak pareigūnų didžiausioje Lenkijoje pogrindinėje laboratorijoje, kurioje buvo gaminami padirbti vaistai, policija sulaikė aštuonis asmenis ir konfiskavo kontrabandos už 20 mln. zlotų (5 mln. eurų), pranešė naujienų portalas „TVP World“.

Policija likvidavo didžiausią Lenkijoje padirbtų vaistų laboratoriją / Lenkijos policijos nuotr.

Centrinio policijos tyrimų biuro (CBŚP) – policijos agentūros, kuri dažnai vadinama Lenkijos FTB – agentų reidas įvyko patalpose, esančiose pajūrio Vakarų Pomeranijos vaivadijoje, penktadienį pranešė biuras, operacijos datos nenurodydamas.

Policijos teigimu, viduje buvo rasta visa gamybos linija, kurioje buvo gaminami įvairūs vaistai ir steroidai. Nacionaliniai dopingo kontrolės agentai, padėję atlikti reidą, teigė, kad šie vaistai kelia rimtą pavojų visuomenės sveikatai.

„Tai buvo didžiausias iki šiol šalyje aptiktas tokio pobūdžio fabrikas, – tvirtino CBŚP atstovas spaudai. – Gamybos sąlygos visiškai neatitiko privalomų standartų ir kėlė rimtą pavojų sveikatai.“

Policijos pranešime nurodoma, kad operacijos metu buvo sulaikyti aštuoni asmenys, tarp jų ir grupuotės vadeiva.

Šiame straipsnyje:
Lenkija
padirbti vaistai

mūsų
vaistinės pilnos tokiu padielkų bet niekas netikrina
