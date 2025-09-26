Policija likvidavo didžiausią Lenkijoje padirbtų vaistų laboratoriją

Centrinio policijos tyrimų biuro (CBŚP) – policijos agentūros, kuri dažnai vadinama Lenkijos FTB – agentų reidas įvyko patalpose, esančiose pajūrio Vakarų Pomeranijos vaivadijoje, penktadienį pranešė biuras, operacijos datos nenurodydamas.
Policijos teigimu, viduje buvo rasta visa gamybos linija, kurioje buvo gaminami įvairūs vaistai ir steroidai. Nacionaliniai dopingo kontrolės agentai, padėję atlikti reidą, teigė, kad šie vaistai kelia rimtą pavojų visuomenės sveikatai.
„Tai buvo didžiausias iki šiol šalyje aptiktas tokio pobūdžio fabrikas, – tvirtino CBŚP atstovas spaudai. – Gamybos sąlygos visiškai neatitiko privalomų standartų ir kėlė rimtą pavojų sveikatai.“
Policijos pranešime nurodoma, kad operacijos metu buvo sulaikyti aštuoni asmenys, tarp jų ir grupuotės vadeiva.
