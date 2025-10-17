Rusai Kryme numušė savo naikintuvą Su-30

„Ukrainos karinio jūrų laivyno žvalgybos tarnybos perėmė pokalbius radijo ryšiu apie du užsidegusius Rusijos lėktuvo Su-30SM, vykdžiusio misiją laikinai okupuoto Krymo šiaurės vakaruose, variklius ir įgulos katapultavimąsi“, – sakoma feisbuke paskelbtame generalinio štabo pranešime.
Generalinis štabas mano, kad rusai greičiausiai numušė savo daugiafunkcinį naikintuvą, atremdami nepilotuojamų orlaivių ataką oro gynybos sistemomis.
Anksčiau Ukrainos karinių jūrų pajėgų atstovas Dmytro Pletenčukas tiesioginiame eteryje sakė, kad laikinai okupuotame Kryme rusai, atremdami Ukrainos ginkluotųjų pajėgų atakas, tikriausiai numušė savo lėktuvą.