Kupjanskas laikomas svarbiu logistikos centru Charkivo srityje.
Rusijos pajėgos Kupjanską užėmė praėjus vos kelioms dienoms po to, kai 2022 metų vasarį pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą.
Kupjanską ukrainiečiai atkovojo iš rusų tų pačių metų rugsėjį per žaibišką puolimą, kurio metu taip pat susigrąžino didelius Charkivo srities plotus.
Rusijos pajėgos „užbaigė Kupjansko miesto išvadavimą“, pareiškė vakarinės karių grupės vadas Sergejus Kuzovlevas prezidentui Vladimirui Putinui.
S. Kuzovlevas apibūdino miestą kaip „pagrindinį Ukrainos gynybos mazgą“.
Kupjanske prieš karą gyveno apie 27 tūkst. žmonių. Dėl pasikartojančių Rusijos artilerijos smūgių buvo smarkiai apgadinta daugybė pastatų ir žuvo dešimtys civilių gyventojų.