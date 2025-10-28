Rusijoje gatvės muzikantė nubausta už „užsienio agentės“ dainą

Lenino rajono teismas D. Loginovą pripažino kalta dėl to, kad ji gatvėje atliko užsienyje gyvenančios dainininkės Monetočka oficialiai neišleistą kuūrinį „Ty soldat“ (liet. „Tu kareivis“ – ELTA). Joje pasakojama apie emocinius karo padarinius, bet nei Rusija, nei jos kariuomenė tiesiogiai neminimos.
„Mano, kaip gatvės muzikantės, tikslas yra dalintis muzika, kuri man patinka“, – teisme aiškino D. Loginova, dar žinoma sceniniu vardu Naoko.
Ji savo kaltę neigė ir prieštaravo teiginiams, kad jos pasirodymas turėjo politinių motyvų.
Merginos advokatas sakė, kad policija nesugebėjo nurodyti, kurie būtent dainos žodžiai buvo įžeidžiantys ir teigė, kad byloje nepateikta pakankamai įrodymų dėl tikslo skleisti politinę žinią.
Žurnalistai ir muzikantę palaikantys žmonės užplūdo teismo salę ir plojo, kai D. Loginova pasirodė besišypsanti, bet buvo akivaizdžiai pavargusi po beveik dviejų savaičių suėmimo.
D. Loginova, vokalistė iš gatvės muzikantų trio „Stoptime“, buvo suimta anksčiau spalį kartu su gitaristu Aleksandru Orlovu ir būgnininku Vladislavu. Visiems trims buvo skirta 12–13 dienų įkalinimo bausmė dėl nesankcionuoto viešo susibūrimo.
Atlikęs bausmę, A. Orlovas vėl buvo sulaikytas antradienį ir jam pateikti nauji administraciniai kaltinimai pagal tą patį straipsnį dėl neteisėto susirinkimo.
Jis buvo laikomas policijos nuovadoje tolimesnei apklausai.
