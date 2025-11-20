Rusijoje užpultas Lenkijos pasiuntinys

Pasak Lenkijos užsienio reikalų ministerijos atstovo Maciejaus Wewioro, K. Krajewskis buvo užpultas sekmadienį, lapkričio 16 d.
Lenkijos dienraščio teigimu, tai įvyko, kai ambasadorius atvyko į minėtąjį Rusijos miestą Lenkijos nepriklausomybės dienos proga susitikti su vietos lenkų bendruomene.
Apie vidurdienį, kai jis, lydimas konsulo, ėjo į lenkų pamaldas Šv. Kotrynos Aleksandrietės bazilikoje, jį apsupo grupė agresyviai nusiteikusių rusų „aktyvistų“.
Pažymėtina, kad jie nešė plakatus su antilenkiškais ir antiukrainietiškais šūkiais ir užsipuolė ambasadorių už tai, kad Lenkija padeda Ukrainai.
„Iš pradžių jis buvo užgauliojamas, bet vėliau buvo akivaizdus bandymas panaudoti fizinę jėgą. Tuomet įsikišo ambasadoriaus apsaugininkai“, – sakė M. Wewioras.
Lenkijos URM atstovas pažymėjo, kad diplomatas rimtų sužalojimų nepatyrė.
Verta paminėti, kad sausio 8 d. Varšuva, dalyvaujant Lenkijos ir užsienio diplomatams, taip pat Lenkijos išeivijai, uždarė Lenkijos generalinį konsulatą Sankt Peterburge.
Primename, kad gegužės pabaigoje Vladivostoke nežinomi asmenys užpuolė Europos Sąjungos diplomatinę darbuotoją.
