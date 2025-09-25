Suimta moteris, 20 metų šaldiklyje laikiusi dukters kūną

Tyrėjai antradienį aptiko suaugusios moters kūną šaldiklyje Keiko Mori namuose Ibaraki prefektūroje, į šiaurės rytus nuo Tokijo, sakė vietos policijos atstovas, pageidavęs anonimiškumo.
K. Mori „sakė, kad tai jos dukra“ Makiko, gimusi 1975 metais. Jei būtų gyva, ji dabar būtų 49-erių arba 50-ies, sakė atstovas ir pridūrė, kad jos kūnas iro vis labiau, bus atlikta autopsija mirties priežasčiai nustatyti.
K. Mori antradienį pati atvyko į policiją su giminaičiu pranešti, kad šaldiklyje laiko kūną. Kartu su K. Mori į jos namus atvykę tyrėjai rado kūną, apvilktą marškinėliais ir apatiniais, klūpomis veidu žemyn pastatytą šaldiklyje, sakė atstovas.
K. Mori buvo suimta dėl įtarimų netinkamu elgesiu su palaikais.
Moteris tyrėjams pasakė, kad namuose tvyrojo blogas kvapas, todėl ji nusipirkusi šaldiklį ir į jį įdėjusi dukters kūną.
K. Mori turėjo kelis vaikus, tačiau policija neatskleidė, kiek jų buvo ir ką ji pasakojo tyrėjams apie Makiko. Po vyro mirties anksčiau šį mėnesį ji gyveno viena.
Naujausi komentarai