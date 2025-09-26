TATENA: dronai kėlė grėsmę atominei elektrinei Pietų Ukrainoje

„Dronai vėl skraido pernelyg arti atominių elektrinių, keldami pavojų branduoliniam saugumui“, – sakoma TATENA vadovo Rafaelio Grossi pareiškime.
Agentūros teigimu, naktį buvo numuštas ir sprogo dronas maždaug už 800 metrų nuo atominės elektrinės Mykolajivo srityje, Pietų Ukrainoje. Iš viso buvo pastebėti 22 bepiločiai orlaiviai, kai kurie praskrido vos už 500 metrų nuo objekto. Apie žalą pačiai elektrinei nepranešta.
Tai jau antras šią savaitę toks incidentas prie Ukrainos branduolinio objekto. Po apšaudymo Zaporižios atominė elektrinė, Rusijos pajėgų užimta nuo 2022 m., kelias dienas buvo be išorinio elektros energijos tiekimo. Rusija ir Ukraina ne kartą kaltino viena kitą taikantis į šį objektą.
Nuo pat Rusijos plataus masto invazijos pradžios prieš daugiau nei trejus su puse metų TATENA stebi Ukrainos branduolinių objektų būklę ir saugą, didžiausioje Europoje Zaporižios atominėje elektrinėje yra TATENA atstovų.