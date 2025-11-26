Tragedija Lenkijoje: liepsnose žuvo viena turtingiausių šalies moterų ir jos anūkas

54-ių metų verslininkė buvo statybos medžiagomis prekiavusių įmonių „ZPK Rupiscy“ ir „Natrix“ bendrasavininkė. Ji buvo viena turtingiausių Lenkijos moterų.
Kaip skelbia žiniasklaida, greitai išplitęs gaisras kilo gyvenamajame name. Šeimynykščiai ir netrukus atvykę gelbėtojai mėgino padėti I. Rupinskai, bet netrukus ji mirė. Jos mažamečio anūko taip pat nepavyko išgelbėti, vaikas netrukus mirė ligoninėje.
Pareigūnai tiria versiją, kad gaisrą sukėlė užsidegęs oro drėkintuvas. Išsilydžiusio prietaiso likučiai rasti patalpoje, kurioje prasidėjo gaisras.
