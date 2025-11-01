Traukinys partrenkė į telefoną įnikusį vyrą

Incidentas įvyko ketvirtadienį Leichlingeno traukinių stotyje, Šiaurės Reino ir Vestfalijos žemėje.
Pasak federalinės policijos, vyras buvo sutelkęs dėmesį į mobilųjį telefoną ir stovėjo per arti platformos krašto.
Traukiniui įvažiuojant į stotį, mašinistas įjungė perspėjimo signalą ir staigiai stabdė, bet susidūrimo išvengti nepavyko.
27 metų vyras buvo sunkiai sužeistas ir greitosios pagalbos sraigtasparniu nuskraidintas į ligoninę. Geležinkelio linija tarp Leverkuzeno-Opladeno ir Leichlingeno stoties buvo laikinai uždaryta.
