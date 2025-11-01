 Traukinys partrenkė į telefoną įnikusį vyrą

Traukinys partrenkė į telefoną įnikusį vyrą

2025-11-14 13:56
Viljama Sudikienė (ELTA)

Vakarų Vokietijoje 27 metų vyras patyrė sunkią galvos traumą, partrenktas traukinio, kai stovėjo ant platformos įnikęs į telefoną, penktadienį pranešė pareigūnai.

Traukinys partrenkė į telefoną įnikusį vyrą
Traukinys partrenkė į telefoną įnikusį vyrą / Asociatyvi Pixabay nuotr.

Incidentas įvyko ketvirtadienį Leichlingeno traukinių stotyje, Šiaurės Reino ir Vestfalijos žemėje.

Pasak federalinės policijos, vyras buvo sutelkęs dėmesį į mobilųjį telefoną ir stovėjo per arti platformos krašto.

Traukiniui įvažiuojant į stotį, mašinistas įjungė perspėjimo signalą ir staigiai stabdė, bet susidūrimo išvengti nepavyko.

27 metų vyras buvo sunkiai sužeistas ir greitosios pagalbos sraigtasparniu nuskraidintas į ligoninę. Geležinkelio linija tarp Leverkuzeno-Opladeno ir Leichlingeno stoties buvo laikinai uždaryta.

Šiame straipsnyje:
Vokietija
telefonas
traukinys nutrenkė žmogų

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
toks
stiprus telefonas: vyrą per pusę, o telefonui nieko.
0
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų