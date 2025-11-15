Ukraina skelbia atakavusi rusų naftos perdirbimo gamyklą netoli Maskvos

Ukrainiečių kariuomenė socialiniuose tinkluose nurodė, kad smūgis rusų naftos perdirbimo gamyklai yra „pastangų sumažinti priešo galimybes rengti raketų ir bombų smūgius dalis“.
Ukraina nuo pat rusų invazijos pradžios 2022-ųjų vasarį rengia raketų ir dronų atakas Rusijos teritorijoje.
Riazanės srities gubernatorius Pavelas Malkovas sakė, kad Rusijos oro gynyba virš šio regiono praėjusią naktį numušė 25 ukrainiečių dronus.
Krintančios nuolaužos sukėlė gaisrą vienos įmonės teritorijoje.
„Krintančios nuolaužos sukėlė gaisrą vienos įmonės teritorijoje“, – platformoje „Telegram“ sakė P. Malkovas. Jis nurodė, kad žmonės nenukentėjo.
Šie pranešimai pasirodė kitą dieną po rusų atakų Ukrainos sostinėje ir kituose regionuose. Ukrainos pareigūnai penktadienį pranešė, kad per Rusijos raketų ir dronų smūgių bangą šalyje žuvo aštuoni žmonės. Šeštadienį ryte ligoninėje mirus sužeistai pagyvenusiai moteriai, žuvusiųjų skaičius padidėjo iki devynių.
Septyni šių žmonių žuvo sostinėje Kyjive, kur rusai smogė daugiabučiams.
Ukrainos pareigūnai taip pat pranešė, kad šeštadienį šalies pietuose per rusų atakas žuvo keturi žmonės.
Chersono srities prokuratūra nurodė, kad žinoma apie tris civilius, žuvusius Myklickio kaime ir Chersono mieste.
Zaporižios srities gubernatorius Ivanas Fedorovas sakė, kad šiame regione per rusų ataką žuvo vienas žmogus.
Ukrainos centrinės Dnipropetrovsko srities pareigūnai pranešė, kad rusų dronas šeštadienį Nikopolyje sužeidė penkis žmones, vieną iš jų sunkiai.
Nikopolis yra prie Dnipro upės, kuria eina fronto linija. Rusų okupuotoje Ukrainos teritorijoje kitoje upės pusėje Maskvos primestos administracijos pareigūnas Jevgenijus Balickis sakė, kad ukrainiečių dronas smogė elektros perdavimo linijoms ir kad be elektros liko maždaug 44 tūkst. vartotojų.
Ukrainiečių oro pajėgos šeštadienį pranešė, kad rusai praėjusią naktį atakavo Ukrainą 135 dronais ir trimis raketomis. Pranešama, kad buvo neutralizuotos dvi raketos ir 91 dronas.
