Ukrainai smogus naftos perdirbimo gamykloms, Rusijoje smarkiai pabrango degalai

Ukraina nuolat taikosi į Rusijos naftos perdirbimo gamyklas ir naftos saugyklas, siekdama pakirsti Maskvos galimybes finansuoti savo puolimą.
Siekdama suvaldyti kainas, Rusija – viena didžiausių naftos gamintojų pasaulyje – praėjusį mėnesį visiškai uždraudė degalų eksportą, tačiau tai, atrodo, turėjo mažai poveikio.
Sankt Peterburgo prekių biržos duomenis, dviejų populiariausių Rusijoje degalų markių AI-92 ir AI-95 kainos siekė maždaug 72,663 tūkst. ir 81,342 tūkst. rublių už toną (atitinkamai 773 eurus ir 859 eurus) ir šios kainos nedaug skiriasi nuo rekordinių lygių.
Aiškindama, kodėl pašoko kainos, Rusijos brokerių paslaugų įmonė BKS paminėjo „piko sezoną, remontus ir naujas avarijas naftos perdirbimo gamyklose“. Įmonė taip pat atkreipė dėmesį į didesnę degalų paklausą, nes vasaros mėnesiais žmonės paprastai daugiau važinėja automobiliu.
Be to, pasak įmonės, Ukrainos atakos taip pat sutrikdė oro ir traukinių eismą, o tai dar labiau prisidėjo prie kainų kilimo.
„Dėl pastarojo meto sutrikimų Afipskio, Riazanės ir Saratovo naftos perdirbimo gamyklose galėjo sumažėti benzino pasiūla rinkoje“, – pažymėjo BKS ir pridūrė, kad tai galbūt galėjo pabloginti padėtį.
Ukraina teigė, kad šį mėnesį smogė trims naftos perdirbimo gamykloms, tačiau Rusija nepateikė jokių oficialių komentarų apie gamybos šiose gamyklose sustabdymą ar sutrikimus.
Rusijos energetikos ministerija teigė, kad kainų kilimas susijęs su „didele sezonine paklausa ir žemės ūkio darbais“, ir pritarė eksporto draudimo pratęsimui iki rugsėjo. Tačiau Ukrainos smūgių ar naftos perdirbimo gamyklų remonto darbų ji nepaminėjo.
Vietos valdžios institucijos teigia, kad degalų trūkumas yra didžiausias Rusijos pietuose ir Tolimuosiuose Rytuose, taip pat Rusijos kariuomenės kontroliuojamose Ukrainos teritorijose.