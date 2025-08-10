Vakarų Turkiją supurtė žemės drebėjimas

Anot pareigūnų, drebėjimas buvo juntamas keliuose šalies vakaruose esančiuose miestuose, įskaitant Stambulą ir turistų pamėgtą Izmirą.
Pasak AFAD, žemės drebėjimas įvyko 19.53 val. vietos (ir Lietuvos) laiku.
Agentūra pranešė, kad po žemės drebėjimo įvyko keli pakartotiniai smūgiai, įskaitant 4,6 balo drebėjimą, ir paragino piliečius neiti į apgriautus pastatus.
Anot Turkijos žiniasklaidos, po žemės drebėjimo Balikesyro provincijoje sugriuvo keli pastatai.
Institucijos kol kas nepateikė informacijos apie galimus nuostolius ar aukas.
Naujausi komentarai