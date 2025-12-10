Vokietijoje apgadintas naftos perdirbimo gamyklos PCK naftotiekis 

Skelbiama, kad dėl šio incidento išsiliejo didelis naftos kiekis.
PCK naftos perdirbimo gamykla yra netoli Vokietijos ir Lenkijos sienos ir priklauso Rusijos naftos milžinės dukterinei įmonei „Rosneft Deutschland“, kurią administruoja Berlynas.
„PCK naftotiekyje netoli Gramzovo įvyko avarija, dėl kurios išsiliejo didelis kiekis naftos. Į vietą atvyko avarinės tarnybos. Šiuo metu negalima pateikti jokios informacijos apie avarijos priežastis ar tikslią žalos apimtį“, – pareiškė atstovas spaudai.
Jis pridūrė, kad ketvirtadienio rytą incidento vietoje turėtų lankytis Brandenburgo žemės aplinkos ministrė. Skelbiama, kad vizito metu ministrė įvertins padarytą žalą.
Vietos laikraštis „Markische Oderzeitung“ pranešė, kad netoli Gramzovo savivaldybės trykšta maždaug 10–12 metrų aukščio naftos fontanas.
PCK atstovė spaudai pareiškė, kad įvykio vietoje dirba ugniagesiai ir specialus pavojingų medžiagų likvidavimo padalinys.
„Svarbiausi prioritetai – visų susijusių asmenų saugumas ir aplinkos apsauga“, – sakė ji.
„Pirminiais duomenimis, incidentą sukėlė pasirengimas rytoj numatytam dujotiekio saugos bandymui“, – pridūrė PCK atstovė spaudai.
Ji pridūrė, kad kol kas atmesta tyčinio išorinio poveikio versija.
