2025-10-07 16:05
BNS inf.

Naujai išrinkta Vokietijos miesto merė antradienį buvo sunkiai sužeista peiliu, o šį išpuolį kancleris Friedrichas Merzas pasmerkė kaip siaubingą įvykį.

Vokietijoje peiliu sunkiai sužalota Herdekės miesto merė
Vokietijoje peiliu sunkiai sužalota Herdekės miesto merė / Scanpix nuotr.

Visuomeninio transliuotojo WDR teigimu, išpuolis prieš netoli Dortmundo esančio vakarinio Herdekės miesto merę Iris Stalzer įvyko apie vidurdienį netoli jos pačios namų.

„Mes baiminamės dėl išrinktosios merės Iris Stalzer gyvybės ir tikimės, kad ji visiškai pasveiks“, – sakė F. Merzas socialiniame tinkle „X“.

Rugsėjo 28-ąją Herdekės mere išrinkta I. Stalzer yra iš centro kairiųjų Socialdemokratų partijos, konservatorių vadovaujamos nacionalinės koalicinės vyriausybės jaunesniosios partnerės.

Vokietijos naujienų agentūra dpa, remdamasi neįvardintais saugumo šaltiniais, pranešė, kad moteris patyrė gyvybei pavojingų sužalojimų.

Policija tik pranešė, kad Herdekėje vykdoma didelė operacija.

Vokietija
užpulta herdekės merė

Jaunalietuviai
Kodėl Europa nepradeda imigrantų deportaciją? Ir apie kokius čia naujus musulmonų antplūdžius ima pliurpti sionistinės jėgos? Jokių imigrantų LIETUVA nepriiminės.
1
0
