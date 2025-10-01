Vokietijoje sulaikyti trys įtariami „Hamas“ nariai, planavę išpuolius prieš Izraelio objektus

Prokurorai pridūrė, kad iš šių asmenų buvo konfiskuoti ginklai ir šaudmenys.
Federalinių prokurorų išplatintame pranešime teigiama, kad įtariamieji yra „užsienio agentai“ iš „Hamas“, kurie šią islamistų grupuotę aprūpindavo ginklais ir šaudmenimis.
Pranešime priduriama, kad sulaikymo metu iš įtariamųjų buvo konfiskuotas automatas AK-47, keli pistoletai ir „nemažas kiekis“ šovinių.
„Hamas“ turėjo panaudoti šiuos ginklus mirtinoms atakoms, nukreiptoms prieš Izraelio ar žydų institucijas Vokietijoje“, – sakoma pranešime.
Žurnalo „Der Spiegel“ duomenimis, maždaug tuo metu, kai šie asmenys buvo sulaikyti Berlyne, vyko kratos kituose Vokietijos miestuose – Leipcige ir Oberhauzene.
Prokurorų teigimu, sulaikyti asmenys įtariami priklausymu užsienio teroristinei organizacijai ir rengimu rimto smurto akto, keliančio pavojų valstybei.
Du įtariamieji, įvardijami kaip Abedas Al G. ir Ahmadas I., yra identifikuoti kaip Vokietijos piliečiai. Tuo tarpu trečiojo asmens, Waelio F. M. (Vaelio F. M.), gimusio Libane, pilietybė kol kas nebuvo nustatyta.
Ketvirtadienį jie turėtų pasirodyti teisme.
Vokietija laiko „Hamas“ teroristine organizacija, o jos veikla bei visos su ja susijusios organizacijos yra uždraustos šalyje.
Naujausi komentarai