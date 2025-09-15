LFF salės futbolo Supertaurė suspindo „Kauno Žalgirio" rankose

Į finalo akistatą abi ekipos stojo gerokai pasikeitę nuo praėjusio sezono. Jonaviečių vairą iš specialisto iš Juodkalnijos perėmė ispanas Ricardo Jimenezas Martinas. Šis strategas net 15 sezonų yra žaidęs Ispanijos aukščiausioje lygoje bei atstovavęs Ispanijos rinktinei pasaulio čempionate. Taip pat Jonavos komandos gretose gerokai sumažėjo legionierių iš Kolumbijos būrys - liko tik Carlosas Arturo, tačiau prisidėjo pajėgių brazilų.
Kauniečiai sezoną pradeda vedami savo ilgamečio stratego iš Brazilijos Dentinho. Komandą papildė buvęs Jonavos klubo senbuvis Benas Spietinis, kitas Lietuvos rinktinės kandidatas Edgaras Baranauskas bei keletas kitų patyrusių žaidėjų.
Pirmasis rungtynių įvartis krito į žalgiriečių vartus, tačiau 10-ąją minutę tikslus Konstantino Bondarenko smūgis išlygino rezultatą – 1:1.
Kėliniui artėjant prie pabaigos, vartininkas Ernestas Lukaševič atrėmė „Vikingų“ 11 metrų baudinį ir neleido varžovams išsiveržti į priekį.
Antrojo kėlinio pradžioje žaliai baltus į priekį išvedė Vladimiras Derendiajevas, o likus trims minutėms iki finalo pabaigos dar vieną įvartį pelnė ekipos naujokas Joao Vitor – 3:1.
Pirmąjį sezono trofėjų iškovoję žalgiriečiai savo komandoje taip pat turėjo ir LFF Futsal Supertaurės naudingiausią žaidėją, kuriuo buvo išrinktas vartininkas Ernestas Lukaševič.
