Prieš mačą su Lenkija – pokyčiai rinktinėje

Kaip ir ketvirtadienio mače su Suomija, taip ir akistatoje su Lenkija lietuviams nepadės traumą patyręs vartų sargas Edvinas Gertmonas. Jį sudėtyje pakeis Džiugas Bartkus, kuris, anot LFF, jau vakar grįžo į Lietuvą ir šįvakar prisijungs prie rinktinės treniruočių Kaune.
Be to, žaisti negalės ir Artūras Dolžnikovas.
„Ketvirtadienio rungtynėse Helsinkyje gauta geltona kortelė lemiama tapo Artūrui Dolžnikovui – susikaupus geltonoms kortelėms žaidėjas sekmadienio rungtynėse žaisti negalės. Trenerių sprendimu, į krašto puolėjo vietą naujas žaidėjas kviečiamas nebus“, – skelbė LFF.
Primename, kad Helsinkyje vykusiose rungtynėse Edgaro Jankausko auklėtiniai turėjo įvarčio pranašumą, tačiau 1:2 (1:0) nusileido Suomijos futbolininkams.
Rungtynės su Lenkijos komanda – jau šį sekmadienį Kaune, Dariaus ir Girėno stadione.
