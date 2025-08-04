Protesto nuspalvintame mūšyje triumfavo kauniečiai

Susitikimas prasidėjo nuo aikštės šeimininkų sirgalių protesto prieš vyriausiąjį komandos trenerį Vladimirą Čeburiną.
Į aikštę skriejo lagaminai, o sirgaliai skandavo šūkį "Čeburin out!".
Visai netrukus veiksmas persikėlė į aikštę – Liviu Antalis pasileido į greičio lenktynes su kauniečių gynėjais, tačiau paskutinę akimirką rumuną sustabdė Tautvydas Burdzilauskas.
Sužaidus kiek daugiau nei pusę kėlinio, krito ir pirmasis įvartis – varžovų klaida pasinaudojęs ir baudos smūgį uždirbęs Ernestas Burdzilauskas pats stojo prie kamuolio ir maždaug iš 18 metrų pasiuntė jį į Carloso Olseso ginamus vartus.
34-ąją minutę iš panašios padėties pykštelėjo ir aikštės šeimininkų gynėjas Bruno Tavaresas, tiesa, pastarojo smūgis skriejo visai šalia vartų.
Kėliniui artėjant prie pabaigos, veteranas L. Antalis laimėjo dvikovą kauniečių baudos aikštelėje, bet smūgiavo tiesiai į vartininką Tomą Švedkauską.
Vos prasidėjus antrajai rungtynių pusei į kontrataką išskubėjo svečių puolėjas Romualdas Jansonas, o po puolėjo pykštelėjimo teko gerokai padirbėti vartininkui C. Olsesui.
63-iąją minutę brolio pėdomis pasekti bandė ir T. Burdzilauskas, tačiau jaunasis krašto gynėjas iš geros padėties į vartus nepataikė.
Baigiantis rungtynėms, antrą geltoną kortelę prieš save išvydo ir komandą mažumoje paliko Vasilije Radenovičius, o po kelių minučių tiksliu smūgiu tašką rungtynėse padėjo po keitimo pasirodęs Amine‘as Benchaibas.
Jau per arbitro kompensuotą laiką atsilikimą sušvelnino B. Tavaresas, tačiau tai ir buvo viskas, ką vilniečiams pavyko nuveikti.
Eivino Černiausko auklėtiniai su 49 taškais toliau dominuoja čempionate, Vilniaus „Žalgirio“ sąskaitoje – 28 taškai bei septintoji vieta.
"Įtemptos rungtynės, kuriose pavyko pakaitalioti sudėtį. Įveikėme stiprų varžovą, turintį individualiai stiprių žaidėjų. Gerai, kad turime stiprią grupę asmenybių, ne tik žaidėjų. Visi kimba į atlapus, sunkiai dirba treniruotėse ir laukia savo šanso. Tokį šansą jie šiandien gavo", - dėstė Eivinas Černiauskas.
Naujausi komentarai