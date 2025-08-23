 Kaunui – auksas, Vilniui – sidabras

2025-08-23 08:30
„Kauno diena“, ltuaquatics.lt inf.

Plaukikas kaunietis Tajus Juška tapo pasaulio jaunimo čempionu, vilnietė Smiltė Plytnykaitė – vicečempione.

Medalis ir rekordas

Otopenyje (Rumunija) vykstančio pasaulio jaunimo čempionato plaukimo 100 m peteliške finale T. Juška pagerino šios rungties Lietuvos rekordą – 51,83 sek. – ir iškovojo aukso medalį.

2015 m. Singapūre pasaulio jaunimo čempionu buvo tapęs panevėžietis Andrius Šidlauskas (50 m krūtine).

Šešiolikmetis T. Juška finale aplenkė vyresnius prizininkus – aštuoniolikmetį brazilą Lucio De Paulo Filho (52,01 sek.) ir septyniolikmetį britą Deaną Fearną (52,33 sek.).

„Labiausiai dėkingas esu treneriams – visą ilgą sezoną jie buvo su manimi, palaikė, padėjo. Didžiausias ačiū jiems“, – sakė T. Juška.

Šiemet liepą kaunietis iškovojo keturis Europos jaunimo čempionato medalius: po du aukso (100 m peteliške, 50 m laisvu stiliumi) ir sidabro (100 m ir 200 m laisvuoju stiliumi).

Kauno plaukimo mokykloje T. Jušką treniruoja Paulius Andrijauskas.

Karjera: S. Plytnykaitė šį sezoną blykstelėjo ir Europos jaunimo čempionate. / ltuaquatics.lt nuotr.

Du finalai

Aštuoniolikmetė S. Plytnykaitė plaukimo 50 m krūtine finale buvo antra – 31,12 sek.

Auksą iškovojo amerikietė Rachelė Mcalpin – 30,78 sek., bronzą pelnė su neutralia vėliava startavusi rusė Ralina Giliazova – 31,19 sek.

„Finale svarbiausia – šaltakraujiškumas, savitvarda. Manau, kad man pavyko susitvarkyti, tad savimi labai didžiuojuosi“, – po sidabrinio finišo kalbėjo Smiltė.

Vakar vilnietė startavo antrame pasaulio čempionato finale – 100 m krūtine (laimėjo pusfinalio varžybas, rezultatas – 1 min. 07,64 sek.).

Šiemet S. Plytnykaitė, kaip ir T. Juška, blykstelėjo Europos jaunimo čempionate: laimėjo 50 m ir 100 m krūtine finalus, estafetėje „4 po 100 m“ kompleksiniu būdu su komanda (jai taip pat atstovavo Emilija Pociūtė, Guoda Tručinskaitė ir Sylvia Statkevičius) iškovojo bronzą.

Komanda – septinta

Merginų estafetės „4 po 200 m“ laisvuoju stiliumi komanda (S. Statkevičius, Ieva Jurkūnaitė, Ieva Visockaitė, Ieva Nainytė) pasaulio jaunimo čempionate finale užėmė septintą vietą – 8 min. 06,72 sek.

Mūsiškės aplenkė tik vengres (8 min. 17,23 sek.).

Medalius išsidalijo kinės (7 min. 51,59 sek.), amerikietės (7 min. 52,82 sek.) ir italės (7 min. 56,86 sek.).

