Kurčiųjų deflimpinėse žaidynėse – įspūdinga diena Lietuvai!

Lemiamos kovos ir jų baigmė pateisino šių galiūnų gerbėjų lūkesčius su kaupu. Sektoriuje vyko drama iki paskutinio atodūsio. Pasibaigus varžyboms triumfavo lietuviai – auksą iškovojo Mindaugas Jurkša, sidabrą – Vytenis Ivaškevičius.
Po pirmųjų bandymų į priekį išsiveržė 2024 metų kurčiųjų pasaulio čempionas Oskaras Kokoszewskis iš Lenkijos – 16 m 53 cm.
Trečiuoju stūmimu M. Jurkša pasiuntė rutulį toliau – 16,67 m. Lenkas po minutės kitos pagerino rezultatą – 16,86 m.
Kaip parodė tolesni įvykiai – viską nulėmė penktieji stipruolių bandymai. M. Jurkša švystelėjo rutulį už 17 m ribos – 17,07 m. Negana to, O. Kokoszewskį į trečią vietą „palydėjo“ V. Ivaškevičius, pasiuntęs 7,25 kg metalinį „kamuoliuką“ – 16,93 m.
Paskutiniam bandymui lenkas atidavė visas jėgas, tačiau rutulys nuskriejo už sektoriaus ribos.
Trečiasis Lietuvos atstovas Š. Zdanavičius pateko į pajėgiausiųjų šešetuką – 15,28 m.
M. Jurkša deflimpiniu čempionu tapo pirmą kartą.
Varžybas atvyko stebėti, o vėliau atletus pasveikino Lietuvos ambasadorius Japonijoje Aurelijus Zykas.
Gana gerai mūsų šalies atstovai rungtyniavo ir kitų sporto šakų varžybose.
Pergale nudžiugino mūsų paplūdimio tinklinio moterų komanda. Paskutinėse grupės rungtynėse Birutė Aleknavičiūtė ir Dorotėja Keraitė 2:0 įveikė Lenkijos dvejetą.
C grupėje užėmusios antrąją vietą Pauliaus Matulio auklėtinės pateko į kitą etapą ir tęs kovą dėl medalių.
Abi Lietuvos krepšinio komandos pasirodymus grupėse baigė lengvomis pergalėmis. Moterys 90:33 (25:7, 26:3, 17:9, 22:14) sutriuškino Kenijos krepšininkes, vyrai – 100:51 (24:8, 26:10, 30:17, 20:16) – Taivano penketuką.
Moterų ekipoje rezultatyviausiai rungtyniavo Rugilė Vosyliūtė – 15 taškų, Justina Burbaitė-Mačiulienė – 14, Ramunė Eskertaitė – 12.
Vyrų komandoje daugiausiai taškų pelnė Benas Šimanauskas – 26, Giedrius Švedas ir Gediminas Žukas – po 10.
Vyrai ir moterys pateko į aštuntukus – tęs kovą dėl titulų.
Žaidynes pradėjo ir Lietuvos stalo tenisininkai Deividas Takinas ir Kęstutis Žižiūnas. Jie pirmoje kovoje dramatiškos kovos 4:3 įveikė Kazachstano atstovus. Varžovai pirmavo 3:1, tačiau lietuviai sugebėjo perimti iniciatyvą bei išplėšti pergalę.
Toks pat atkaklus mūšis vyko ir su Pietų Korėjos stalo tenisininkais. Po šešių setų esant lygiam rezultatui – 3:3, azijiečiai septintame sete triumfavo 11:9.
Lietuvos vyrai dvejetų turnyre pasidalijo 9-16 vietomis. Toliau jų laukia asmeninės varžybos.
Trečiadienį iš badmintono aikštelių skriejo nelinksmi rezultatai.
Vyrų vienetų grupėje iš pretendentų į medalius sąrašo iškrito abu Lietuvos atstovai – Ignas Reznikas ir Tadas Rimkus.
Moterų vienetų turnyre į aštuntfinalį taip pat nepateko Aurelija Ramaneckaitė.
Medalių neturėsime ir vyrų dvejetų varžybose. Kazimierui Dauskurtui ir I. Reznikui kelią į ketvirtfinalį pastojo japonai.
