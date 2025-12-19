„LTU Aquatics“ apie trenerio nederamą elgesį: norime suprasti abi puses

Vos praėjusią savaitę iš Europos čempionato su iškovota bronza grįžusi Kotryna Teterevkova penktadienį prasidėsiančiose Lietuvos pirmenybėse dėl dar vieno apdovanojimo greičiausiai nesivaržys.
„Šiandienos naujiena – Kotryna Teterevkova, matyt, nedalyvaus, nes po Europos čempionato ir jo metu susirgo. Dėl Rūtos Meilutytės tiksliai pasakyti negaliu“, – sakė asociacijos „LTU Aquatics“ prezidentas Saulius Binevičius.
Nepaisant to, Lietuvos plaukimo čempionate netrūks kitų pajėgiausių šalies sportininkų. Iš viso pirmenybėse dalyvaus apie 400 plaukikų. Čempionate taip pat startuos sportininkai iš Didžiosios Britanijos, Sakartvelo, Latvijos, Moldovos, Šveicarijos ir Ukrainos.
„Lietuvos plaukimo čempionate dalyvaus apie 400 sportininkų ir septynių šalių atstovai. Labai džiaugiamės, kad registruojasi sportininkai iš kitų valstybių – tai rodo gerą ne tik sportininkų, bet ir varžybų organizavimo lygį“, – teigė S. Binevičius.
Lietuvos čempionate turėtų dalyvauti ir Smiltė Plytnykaitė. Neseniai žiniasklaidoje pasirodė informacija, kurioje sportininkė atskleidė, kad kelerius metus kentė nederamus trenerio Pauliaus Andrijausko komentarus, tarp jų – ir seksualinio pobūdžio. Po šių viešų pareiškimų treneris pasitraukė iš rinktinės, o asociacijos Vykdomasis komitetas patvirtino Etikos ir drausmės komisijos sudėtį bei nusprendė inicijuoti drausmės pažeidimo bylą.
„Šį atvejį stengiamės suprasti iš visų pusių – ir Smiltę, ir trenerį. Atnaujinome komisiją ir pasirinkome tris narius, kurie galėtų objektyviai įvertinti šią situaciją“, – aiškino S. Binevičius.
S. Binevičius taip pat patikino, kad su abiem pusėmis buvo bendraujama, o situacija atrodė išspręsta.
„Buvome susitikę ir su Smilte, ir su jos tėvais, ir su treneriu. Atrodė, kad jie spaudžia rankas, išsiskiria draugiškai ir viską palieka praeityje, tačiau viešojoje erdvėje matome kiek kitokius pareiškimus“, – kalbėjo S. Binevičius.
Į šią situaciją jau sureagavo ir olimpinė čempionė bei geriausia šių metų Lietuvos sportininkė Rūta Meilutytė. Ji socialiniuose tinkluose preiškė palaikymą S. Plytnykaitei ir užsiminė, kad pavojaus signalų buvo ir anksčiau, tačiau, pasak sportininkės, į juos nebuvo reaguota.
