Plaukikas Tajus Juška – pasaulio jaunimo čempionas!

Atrankoje jis buvo 10-tas, o į finalą pateko 4-tu rezultatu (52,61 sek.). Finale Tajus distanciją įveikė per 51,83 sek. ir iškovojo pirmąjį aukso medalį Lietuvai per pastaruosius dešimt metų, kai 2025-aisiais auksu Singapūre pasaulio jaunimo čempionate pasipuošė 50 m krūtine plaukęs Andrius Šidlauskas.
Kaunietis taip pat pagerino ir sau priklausiusį Lietuvos rekordą.
Vakar pasaulio jaunimo čempionato vicečempione 50 m krūtine rungtyje tapo Smiltė Plytnykaitė.
„Labiausiai dėkingas jaučiuosi treneriams, kadangi visą ilgą sezoną niekada nepaliko vieno, visą laiką prižiūrėjo, palaikė, padėjo, todėl didžiausias ačiū jiems“, – sakė T. Juška.
