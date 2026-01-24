Žiemos olimpiadoje – rekordinė rinktinė

Startuos 17 sportininkų
Vasario 6–22 d. Milano ir Kortinos žiemos olimpinėse žaidynėse Lietuvai atstovaus 17 sportininkų.
Tai – didžiausia iki šiol mūsų šalies rinktinė žiemos olimpiadoje. Ankstesnis rekordas – 13 atletų – buvo užfiksuotas 2022 m. Pekino žaidynėse.
Į Italiją vyks 8 biatlonininkai, 4 lygumų ir 2 kalnų slidininkai, 3 dailiojo čiuožimo atstovai – ledo šokėjų pora ir solistė.
„Turime ir labai patyrusių, jau ne vienose olimpinėse žaidynėse dalyvavusių sportininkų, ir debiutantų, kuriems ši patirtis bus ne tik naudinga, bet ir motyvuojanti“, – teigė D. Gudzinevičiūtė.
„Mūsų delegacijos laukia neeiliniai iššūkiai, susiję su logistika, nes atstumai tarp olimpinių bazių labai dideli. Darome viską, kad sportininkai jaustųsi užtikrinti ir galėtų koncentruotis tik į savo startus“, – pasakojo Lietuvos olimpinės misijos vadovė, LTOK olimpinio sporto direktorė Agnė Vanagienė.
Išskirtinė apranga
Pirmą kartą į žiemos olimpiadą pateko biatlono moterų estafetės komanda, jau antrose žaidynėse iš eilės startuos ir vyrų estafetės ekipa.
Varžybose debiutuos Judita Traubaitė, Lidija Žurauskaitė, Sara Urumova, Maksimas Fominas ir Nikita Čigakas. Vytautui Stroliai ši olimpiada bus jau ketvirta, Natalijai Kočerginai ir Karoliui Dombrovskiui – antra.
Biatlonininkai vilkės išskirtinę aprangą, kurią sukūrė dešimtmetį su Lietuvos biatlono federacija bendradarbiaujantis dizaineris Aleksandras Pogrebnojus.
„Tai jau trečia olimpiada, kai turėjau garbės puošti mūsų sportininkus. Kiekvienas kartas buvo ypatingas, tačiau šįsyk apranga – kaip niekad ryški, moderni ir išskirtinė. Sudėjau visą savo širdį ir talentą – mados ir sporto chemija tiesiog privalo suveikti. Tai daugiau nei dizainas – tai emocija, istorija, tapatybė, – sakė A. Pogrebnojus. – Tikiuosi, kad mūsiškiai ne tik puikiai matysis olimpinėse trasose, bet ir jausis pakylėti, stiprūs ne tik fiziškai, bet ir dvasiškai. Tikiu sporto stebuklais – labai lauksiu medalio iš mūsų biatlono rinktinės.“
Debiutantams olimpinė patirtis bus naudinga ir motyvuojanti.
Debiutuos 17-metė
Šokių ant ledo varžybose pagaliau startuos olimpinio debiuto laukiantis Saulius Ambrulevičius ir 2010 m. Vankuverio žaidynėse dalyvavusi jo partnerė Allison Reed (tuo metu atstovavo Sakartvelui).
Pirmą kartą Lietuva turės savo atstovę moterų solisčių programoje – čiuoš 18-metė Meda Variakojytė.
Lygumų slidinėjimo varžybose mūsų šalį reprezentuos tie patys sportininkai, dalyvavę ir 2022 m. Pekino žiemos olimpiadoje – Tautvydas Strolia, Modestas Vaičiulis, Ieva Dainytė ir Eglė Savickaitė.
Kalnų slidinėjimo trasose jėgas išmėgins jau trečiam olimpiniam išbandymui besirengiantis Andrejus Drukarovas, gyvenantis Bormijuje, kur ir vyks vyrų rungtys. Moterų varžybose mūsų šalies garbę gins olimpinė debiutantė 17-metė Neringa Stepanauskaitė.
Latviai žais ledo ritulį
Didžiausiame pasaulyje žiemos sporto renginyje bus 16 sporto šakų, 116 rungčių ir 2 900 atletų, iš jų net 47 proc. – moterys, tai – rekordinis žiemos žaidynių skaičius.
Varžybos vyks unikaliose ir labai skirtingose vietovėse, pradedant nuo Dolomitinių arba Italijos Alpių, nuo Kortinos d’Ampeco ir Anterselvos iki Val di Fiemės, Livinjo ir Bormijaus, kosmopolitiškojo Milano.
Estijai atstovaus 31 sportininkas, jie dalyvaus lygumų, kalnų ir akrobatinio slidinėjimo, šuolių nuo tramplino, greitojo ir dailiojo čiuožimo, akmenslydžio, biatlono varžybose.
Latvijos olimpinę rinktinę sudarys 65 atletai. Mūsų kaimynai startuos biatlono, lygumų ir kalnų slidinėjimo, rogučių sporto, greitojo čiuožimo trumpuoju taku, dailiojo čiuožimo, ledrogių (bobslėjaus) varžybose, o vyrų ledo ritulio turnyro C grupėje nacionalinė komanda kausis su JAV, Vokietijos ir Danijos ekipomis.
