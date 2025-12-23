Citadele KMT ketvirtfinalyje „Neptūnas“ paskutinėmis akimirkomis nutolo nuo kėdainiečių

Antrasis serijos susitikimas įvyks sausio 17 d. Klaipėdoje. Po šio mačo geresnį įmestų-praleistų taškų skirtumą turėsianti ekipa užsitikrins vietą vasario 21-22 dienomis vyksiančiose lemiamose turnyro kovose Šiauliuose.
Po apylygio rungtynių starto iniciatyvą į savo rankas paėmė svečiai (17:8). Nors kėdainiečiai buvo priartėję per vieną metimą (14:17), „Neptūnas“ į tai atsakė 9 taškais paeiliui ir nutolo per dviženklį skirtumą (26:14).
Šeimininkai sureagavo ir antrajame ketvirtyje pamažu naikino atsilikimą ir nė neįpusėjus kėliniui lygybė buvo atstatyta (31:31). Po to komandos kurį laiką žengė koja kojon. Paskutinėmis sekundėmis Justino Marcinkevičiaus dvitaškis leido Laimono Eglinsko kariaunai į antrąją dalį išsinešti nedidelį pranašumą – 43:41.
Po pertraukos uostamiesčio krepšininkai, pastūmėti sėkmingų Rihardo Lomažo ir Egidijaus Mockevičiaus epizodų puolime, vėl pasijautė komfortabiliau (61:52). Kurį laiką klaipėdiečiai disponavo panašiu rezervu, tačiau jis ėmė tirpti pradėjus tiksėti paskutiniosioms dešimt minučių.
Likus kiek mažiau nei dviem minutėms, komandas jau teskyrė taškas (73:74). „Neptūnas“ paskutinėse atakose rinko taškus nuo baudų metimo linijos ir šiek tiek padidino persvarą (81:76). Galiausiai kėdainiečiai visai sugriuvo ir leido priešininkams rungtynes užbaigti trimis dvitaškiais greitose atakose, taip į atsakomąjį mačą išsinešant dviženklį pranašumą.
Šeimininkus labiausiai baudė buvęs jų atstovas Zane'as Watermanas. Puolėjas prie 15 taškų pridėjo 7 atkovotus kamuolius, 3 rezultatyvius perdavimus ir sukaupė 23 naudingumo balus.
Po 17 taškų ir 20 naudingumų balų prie laimėjimo pridėjo R. Lomažas bei kitas buvęs „Nevėžio-Paskolų klubo“ krepšininkas Vitalijus Kozys.
Savo ruožtu pralaimėtojų gretose rezultatyvumu labiausiai išsiskyrė pirmąsyk klubo marškinėlius užsivilkęs Seltonas Miguelis. Angolietis per 29 minutes pasižymėjo 17 taškų. Tiesa, efektyvumu jis neprilygo J.D. Muilai (11 tšk., 7 atk. kam., 17 naud. bal.).
„Nevėžis-Paskolų klubas“: Seltonas Miguelis 17, Ignas Vaitkus 12, J. D. Muila 11, Justinas Marcinkevičius 9, Ethanas Chargois ir Trentas McLaughlinas po 6.
„Neptūnas“: Vitalijus Kozys ir Rihardas Lomažas po 17, Harrisonas Cleary 16, Zane'as Watermanas 15, Egidijus Mockevičius 9, Arnas Beručka 7, Arnas Velička 6.
