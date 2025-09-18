LKL sezono išvakarėse galvos skausmo netrūksta

Lopė didžiulę spragą
33-ojo LKL sezono pirmenybės startuos šeštadienį čempiono Kauno „Žalgirio“ ir „Jonavos“ susitikimu Jonavoje bei Panevėžio „Lietkabelio“ ir Klaipėdos „Neptūno“ klubų akistata Aukštaitijoje.
Sekmadienį ietis sukryžiuos lygos naujokas „Gargždų“ klubas ir „Šiauliai“ bei Kėdainių „Nevėžis“ ir Vilniaus „Rytas“. Dar vienas lygos senbuvis Utenos „Juventus“ dėl nelyginio komandų skaičiaus bus priverstas ilsėtis iki kitos savaitės.
Nors LKL, remiamos „Betsson“, prezidentas Remigijus Milašius desperatiškai bandė rasti dešimtąjį klubą jau šiam sezonui, jam to padaryti nepavyko. Skandalingas Vilniaus „Wolves“ klubo veiklos nutraukimas gerokai pakirto lygos pagrindus bei konkurenciją. Prie krizės prisidėjo Mažeikių „M Basket“ klubas, nusprendęs pasitraukti į NKL.
Traukė iš požemių
Maža to, lygos vadovams teko iš šalies krepšinio požemių traukti „Gargždų“ klubą, pernai net nežaidusį antrajame pagal pajėgumą divizione – NKL.
Lygos naujokai prieš keletą dienų užbaigė komplektaciją sukirsdami rankomis su 31 metų 186 cm ūgio amerikiečiu Joshu Haginsu. Gynėjas praėjusį sezoną rungtyniavo Kipro komandoje Nikosijos „Keravnos“ ir žibėjo FIBA Europos taurėje. Praėjusį sezoną Kipro pirmenybėse jis pelnydavo vid. po 13,6 taško ir rinkdavo 18,2 naudingumo balo.
Prieš tai žemaičiai iš Panevėžio „Lietkabelio“ perviliojo 26 metų 203 cm ūgio Džiugą Slavinską. Puolėjas LKL arenose įmesdavo vid. po 6,7 taško ir rinkdavo 4,1 naudingumo balo.
Konkuruoja su futbolu
R. Milašius prasitarė, kad kitais metais lygoje gali žaisti dešimt komandų, nes esą jau pasiektas žodinis susitarimas su potencialiu naujoku.
„Kitam sezonui dešimta komanda yra išspręsta. Ji tikrai ne iš NKL. Bet tai vėl yra darbas, panašus kaip ir buvo su „Gargždais“. Kad jums nereikėtų kurti Alytaus istorijų (žiniasklaida teigė, kad Alytaus klubas šiemet grįš į LKL. – aut. past.). Nebuvo malonu girdėti tas nesąmones, nes nebuvo jokio susitarimo. Dabar negalime įvardinti potencialių naujokų ir žaisti atviromis kortomis“, – dėstė LKL prezidentas.
200 – maždaug tiek tūkstančių eurų netenka LKL iš rėmėjų, dėl sumažėjusio dalyvių skaičiaus.
R. Milašius užsiminė, kad strategiškai žiūrint į ateitį, lyga susiduria su aršia konkurencija su futbolu.
„Paimkime tuos pačius Gargždus, kur yra ir futbolo, ir krepšinio komandos. Ten yra įvairūs politiniai vėjai. Kada mes tik pradedame derybas su kuo nors, išlenda informacija ir prasideda kova, kad tik neįsileistų – ar tai krepšinio, ar tai futbolo. Aišku, mes su LFF prezidentu esame apšnekėję ir tikrai netrukdome vienas kitam. Bet yra klubai, kurie ten gyvena, dirba ir kovoja dėl to paties: kova dėl vaikų (valstybės finansavimo vaikų, lankančių treniruotes – aut. past.), prasideda politiniai dalykai“, – pasakojo pašnekovas.
R. Milašiaus skaičiavimu, dėl iki devynių sumažėjusio dalyvių skaičiaus lyga finansiškai nukenčia apie 200 tūkst. eurų, kurių negauna iš televizijos ir rėmėjų. Todėl, kad išgelbėtų kitas sutartis, LKL bandys padaryti vieną nedidelį turnyrą su klubais, kurie nežaidžia Europos varžybose.
Pasigedo treniruočių
„Stiklių“ viešbutyje vykusioje spaudos konferencijoje pristatytos transliacijų naujienos – nuo šiol antrasis sekmadienio mačas bus transliuojamas per „Telia Play“.
Lygos komentatorių būrys pasipildė dviem naujais balsais – Mykolu Jankaičiu ir Ryčiu Kazlausku. Pastarasis keletą metų darbavosi Kauno „Žalgirio“ klubo struktūroje, kaip „Žalgiris TV“ žurnalistas.
„Žalgiris“ trečiadienį baigė priešsezonines repeticijas draugišku maču su Londono „Lions“, kurį treniruoja Tautvydas Sabonis.
Pasak bene garsiausio Kauno komandos naujoko Nigelo Williamso-Gosso, žalgiriečiams rungtynės su „Lions“ yra reta proga stiprinti tarpusavio ryšius aikštėje. Mat pagrindinės sudėties žaidėjams, išskyrus Maodo Lo ir Dovydą Giedraitį, tai bus tik antroji proga ikisezoniniame rungtynių cikle sužaisti beveik pilna sudėtimi.
„Prieš pirmąsias oficialias sezono rungtynes turėsime tik vieną treniruotę. Manau, kad visi žaidėjai mūsų komandoje turi aukštą krepšinio IQ ir greitai perpranta taktinius reikalavimus“, – teigė gynėjas.
Naujausi komentarai