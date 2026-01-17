Po pertraukos į priekį nurūkęs „Neptūnas“ nepraleis KMT finalo ketverto

Gedimino Petrausko auklėtiniai namuose 87:67 (17:13, 21:24, 30:15, 19:15) susitvarkė su Kėdainių „Nevėžiu-Paskolų klubu“ ir ketvirtfinalio serijoje triumfavo bendru rezultatu 174:143.
Klaipėdiečiai prisijungė prie bilietą į Šiaulius jau iškovojusio Vilniaus „Ryto“. Tiesa, klaipėdiečių varžovu pusfinalyje taps Kauno „Žalgirio“ ir „Jonavos Hipocredit“ poros nugalėtojai.
Klaipėdos klubo gretose debiutavo Karlis Šilinis. Latvis per 15,5 minutės pelnė 4 taškus, atkovojo 5 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir surinko 1 naudingumo balą.
Į pergalę klaipėdiečius vedė K. Šilinio tautietis RIhardas Lomažas, kurio sąskaitoje – 19 taškų ir 21 naudingumo balas.
Rezultatyviausias ir naudingiausias tarp pralaimėtojų buvo Trentas McLaughlinas, pelnęs 16 taškų ir sukaupęs 13 naudingumo balų.
Dėl diskvalifikacinės pražangos praėjusiame mače, rungtynes praleido kėdainiečių atstovas J.D. Muila, rungtyniauti negalėjo ir Justinas Ramanauskas.
„Neptūnas“: Rihardas Lomažas 19, Donatas Tarolis ir Arnas Beručka po 12, Arnas Velička 11, Zane'as Watermanas ir Aurimas Majauskas po 8, Mindaugas Girdžiūnas 6.
„Nevėžis-Paskolų klubas“: Trentas McLaughlinas 16, Seltonas Miguelis 13, Tyleris Petersonas 9, Justinas Marcinkevičius ir Ethanas Chargois po 7.
