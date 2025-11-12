Prieš trečiadienio „Žalgirio“ kovą – Renaldo Seibučio prisiminimai iš laikų „Olympiakos“ klube

Kaip pasakojo „GoŽalgiris“ laidos vedėja Asta Žukaitė-Nalivaikienė, R. Seibutis šio vakaro pašnekovu taps neatsitiktinai. Būdamas 20-ies, jis išvyko rungtyniauti būtent į Pirėjo „Olympiakos“ klubą.
„Jis – vienas pirmųjų lietuvių, žaidusių raudonajame pragare, ir patyrusių, ką reiškia atstovauti tokiam graikų milžinui. Išgirsime daug negirdėtų istorijų apie tai, kaip petardos degino marškinėlius bei koks buvo Pirėjas. O taip pat sužinosime, kas jį šokiravo – apie tai jis laidoje užsiminė ne kartą“, – sakė laidos vedėja.
Ne mažiau intriguojanti bus ir šio vakaro kova. Kaip priminė A. Žukaitė-Nalivaikienė, „Olympiakos“ 4 kartus iš eilės pateko į Eurolygos finalo ketvertą, tad komandai visada keliami aukščiausi reikalavimai. O šį sezoną varžovų komanda turi ir papildomą stimulą – Eurolygos finalo ketvertas vyks Graikijoje.
„Pirmiausiai ši komanda yra apie vyriausiąjį komandos trenerį Georgios Bartzoką, kurio sprendimus kopijuoja ir kiti Eurolygos treneriai. Tai – komanda, kuri išsiskiria puikiu judėjimu be kamuolio, o ryškiausia jų žvaigždė yra Sasha Vezenkovas. Jis yra žmogus, apie kurį kalbama visose tinklalaidėse, interviu, ir kurio nesustabdysi“, – sakė ji.
O Lietuvos žiūrovus turėtų sudominti ir tai, kad rungtynėms varžovų gretose bus registruotas ir Keenanas Evansas.
„Tai – „Žalgirio“ numylėtinis, kuris po sunkios traumos grįš į aikštę ir šįkart žais prieš „Žalgirį“. Tikriausiai pamatysime ir jo dvikovą su Sylvainu Francisco. Pastaruoju metu netrūksta lyginimų, kuris geresnis, tačiau iš tiesų jie yra per daug skirtingi, kad būtų galima palyginti“, – sakė A. Žukaitė-Nalivaikienė.
K. Evanso sugrįžimas į oficialias rungtynes po traumos buvo įspūdingas – Graikijos lygos mače prieš Kardicos „Iaponiki“ krepšininkas per 19 minučių pelnė 15 taškų, atkovojo 2 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį ir surinko 21 naudingumo balą.
„Tai – krepšininkas, kuris yra įrodęs savo vertę, nusipelnęs pagarbos ir meilės „Žalgiryje“. Nepaisant to, kad jis dabar yra kitoje komandoje, simpatijas jam jaučia ir tūkstančiai žmonių Lietuvoje“, – teigė Asta.
