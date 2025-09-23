Rubito vedamas „Lietkabelis“ nušlavė jonaviečius

Gabrieliaus Maldūno ir Pauliaus Danusevičiaus dėka panevėžiečiai išsiveržė į priekį (4:3), tačiau neilgam, nes rezultatą svečiai persvėrė – 7:4. Komandos keitėsi atakomis ir pirmyn veržėsi tai viena, tai kita, bet tvirčiau paskutines minutes sužaidęs „Lietkabelis“ po pirmo kėlinio pirmavo 21:13.
Kol svečių atakos strigo, tuo naudojosi šeimininkai, įgiję jau dviženklį pranašumą – 31:19. Jamelo Morriso tritaškiai toliau žlugdė jonaviečius, o persvara augo iki triuškinamos – 41:21. Po dviejų ketvirčių „Jonava“ turėjo problemų – 30:52.
Situacija po pertraukos kito menkai, nes savo taisykles „Lietkabelis“ diktavo – 58:34. Matas Repšys pabandė truktelėti priekin svečius (43:58), bet svarbų tritaškį, o netrukus ir dvitaškį panevėžiečiams pridėjo J.Morrisas – 63:46. Prieš lemiamą ketvirtį „Lietkabelis“ jau pirmavo 73:51.
Paskutinis kėlinys tebuvo formalumas. Skirtumas pasiekė 30 taškų (84:54), o Panevėžio ekipa laimėjo lengvai.
Karjeros rungtynes LKL, kurią remia „Betsson“, sužaidė A.Rubitas, per 21 minutę pelnęs 21 tašką, atkovojęs 7 kamuolius ir rinkęs 35 naudingumo balus.
Jonavos ekipa pataikė tik 5 iš 21 tritaškių (24 proc.).
„Lietkabelis“: Augustine‘as Rubitas 21 (7 atk. kam., 9 išpr. praž., 35 n.b.), Jamelas Morrisas 19 (3/6 trit.), Gabrielius Maldūnas 17 (8 atk. kam., 6 rez. perd., 30 n.b.), Paulius Danusevičius 12, Kristianas Kullamae 11 (3/8 trit., 5 rez. perd.).
„Jonava“: Hilmaras Henningssonas (7/17 metimai) ir Matas Repšys (5 atk. kam.) – po 16, Jalenas Henry 12 (7 atk. kam.), Eimantas Stankevičius 9, Makai‘us Ashtonas 6 (7 rez. perd.).
