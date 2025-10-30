 „Žalgiris“ pakartojo rekordą: pergalė – 37 taškų skirtumu

„Žalgiris“ pakartojo rekordą: pergalė – 37 taškų skirtumu

2025-10-30 21:48
zalgiris.lt inf.

Kauno „Žalgirio“ (6-2) komanda pakartojo didžiausiu skirtumu iškovotos pergalės rekordą Eurolygoje. Tomo Masiulio auklėtiniai sutriuškino Vilerbano ASVEL (2-6) ekipą 96:59 (26:15, 22:20, 25:9, 23:15).

Eurolyga: „Žalgiris“ – ASVEL Eurolyga: „Žalgiris“ – ASVEL Eurolyga: „Žalgiris“ – ASVEL Eurolyga: „Žalgiris“ – ASVEL Eurolyga: „Žalgiris“ – ASVEL Eurolyga: „Žalgiris“ – ASVEL Eurolyga: „Žalgiris“ – ASVEL Eurolyga: „Žalgiris“ – ASVEL Eurolyga: „Žalgiris“ – ASVEL Eurolyga: „Žalgiris“ – ASVEL Eurolyga: „Žalgiris“ – ASVEL Eurolyga: „Žalgiris“ – ASVEL Eurolyga: „Žalgiris“ – ASVEL Eurolyga: „Žalgiris“ – ASVEL Eurolyga: „Žalgiris“ – ASVEL Eurolyga: „Žalgiris“ – ASVEL Eurolyga: „Žalgiris“ – ASVEL Eurolyga: „Žalgiris“ – ASVEL Eurolyga: „Žalgiris“ – ASVEL Eurolyga: „Žalgiris“ – ASVEL Eurolyga: „Žalgiris“ – ASVEL Eurolyga: „Žalgiris“ – ASVEL Eurolyga: „Žalgiris“ – ASVEL Eurolyga: „Žalgiris“ – ASVEL

Rungtynių pradžioje Sylvainas Francisco pranėrė po krepšiu ir kabino idealų perdavimą Lauryno Biručio dėjimui – 4:2. Deividas Sirvydis įmetė tritaškį su pražanga (8:2) ir vėliau prasiveržė po krepšiu (10:6), bet varžovai griebė jau 6 kamuolį puolime ir tai vertė į taškus – 10:12. Arnas Butkevičius smeigė tritaškį po S. Francisco ketvirtojo rezultatyvaus perdavimo, o pastarąjį keitęs Maodo Lo rinko 4 taškus iš eilės, baudų metimus pridėjo M. Wrightas – 19:14. Eurolygoje debiutavęs Kajus Mikalauskas iškart taikliai atakavo iš toli ir atliko perdavimą M. Wrighto dėjimui, E. Ulanovas pirmąjį kėlinį užbaigė taikliais baudų metimais – 26:15.

M. Wrightas pelnė 4 taškus iš eilės, Dustinas Sleva įdėjo po A.Butkevičiaus perdavimo – 32:19. Po krepšiu įkirtęs Ąžuolas Tubelis ir dar 4 taškus prasiveržimais rinkęs S. Francisco didino persvarą – 38:21. L. Birutis įmetė vieną baudą, D. Sirvydis – dvi, M. Wrightas pridėjo 4 taškus – 45:30. E. Ulanovas apžaidė varžovą nugara, vieną baudą pataikė M. Lo ir po antrojo kėlinio „Žalgiris“ buvo priekyje – 48:35.

D. Sirvydis pelnė taškus greitoje atakoje, L. Birutis dėjimu baigė ataką ir kitoje pusėje bloku apdovanojo varžovą, po S. Francisco prasiveržimo su pražanga skirtumas pasiekė 20 taškų – 56:36. Tai nebuvo riba, nes L. Birutis dar kartą pasižymėjo iš po krepšio, o S. Francisco dukart taikliai šovė iš toli – 64:38. Mantas Rubštavičius atliko perdavimą D. Slevos tritaškiui ir po to pats sumetė 3 baudas, trečiąjį kėlinį tritaškiu uždarė M. Lo – 73:44.

M. Lo tokiu pačiu būdu pradėjo ketvirtąjį kėlinį, M. Rubštavičius irgi buvo taiklus iš toli, M. Wrightas augino pranašumą iki 37 taškų – 81:44. K. Mikalauskas ir A. Butkevičius pataikė iš vidutinio nuotolio, M. Rubštavičius įdėjo į krepšį, o Ą. Tubelis rungtynes užbaigė 9 taškais ir bloku varžovui – 96:59.

Šiame straipsnyje:
Žalgiris
Asvel
Eurolyga
rekordas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų