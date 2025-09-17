Keičiasi vaisto nuo COVID-19 įsigijimo tvarka

Anot ministerijos, įtraukus COVID-19 ligos gydymui skirtą vaistą „Paxlovid“ į bendrą kompensavimo sistemą, nuo penktadienio keičiasi šio vaisto išrašymo ir išdavimo tvarka. Gydytojai galės paskirti šį vaistą kaip kompensuojamąjį, o pacientai galės jį įsigyti visose Lietuvos vaistinėse.
„Dėl šio pakeitimo naudą pajus ne tik pacientai, kuriems bus paprasčiau ir patogiau įsigyti vaistą nuo COVID-19 ligos, bet ir gydytojai, kurie galės jį išrašyti kaip bet kurį kitą kompensuojamąjį vaistą“, – pranešime cituojamas sveikatos apsaugos viceministras Daniel Naumovas.
Iki šiol minėtas vaistas buvo perkamas Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro per Europos Komisijos organizuojamus bendruosius pirkimus ir išduodamas tik „Eurovaistinės“ tinklo vaistinėse, turint gydytojo išrašytą popierinį receptą.
Ministerija teigė, kad pagal receptus, išrašytus iki rugsėjo 18 dienos, vaistą bus galima atsiimti iki rugsėjo 23-iosios tik „Eurovaistinės“ tinklo vaistinėse. Pagal receptus, išrašytus nuo rugsėjo 19 dienos, kompensuojamąjį vaistą pacientai galės įsigyti visose vaistinėse.
„Paxlovid“ gali būti skiriamas 18 metų ir vyresniems pacientams, kuriems susirgimas gali progresuoti į sunkią ligą. Pavyzdžiui, turintiems cukrinį diabetą, nutukimą, lėtinę plaučių ligą, lėtinę inkstų ligą, imunitetą slopinančią ligą arba imunitetą slopinančiąją terapiją, kardiovaskulinę ligą, hipertenziją, pjautuvo pavidalo ląstelių anemiją, neurologinio vystymosi sutrikimų, aktyvų vėžį, nuo medicinos technologijų priklausomą sveikatos būklę.
Vaistas taip pat galės būti skiriamas 70 metų ir vyresniems pacientams, gyvenantiems slaugos ar globos įstaigose, nepriklausomai nuo gretutinių ligų.
Remiantis Valstybės duomenų agentūros skelbiama statistika, per pastarąjį mėnesį itin išaugo užsikrėtimų nuo COVID-19. Praėjusią savaitę šalyje registruota vidutiniškai po 468 užsikrėtimus kasdien, o dviejų savaičių užsikrėtimų skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyventojų, beveik pasiekė 212 atvejų.
