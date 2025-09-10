Jablonskis: jūros vėjo parkai – ne energetikos ministro kompetencija

„Energetikos ministras atsakingas už tinklą, už „Litgrid“, ne už vėjo parkus. Vėjo parkai, kad ir kaip atrodytų keistai, yra „Ignitis“, kurio akcijas valdo finansų ministras“, – žurnalistams po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda trečiadienį sakė M. Jablonskis.
„Tai, kad buvo tradicija, kad energetikos ministras pasakoja, kaip jam reikia, tai, sakyčiau, čia yra paradoksas teisinis“, – pridūrė jis.
„Ignitis“ yra prekybininkas, jis gali norėti pardavinėt elektrą Vokietijoj, Lenkijoj, jo visai kita filosofija. „Ignitis“, kai dalyvauja konkurse, matyt, filosofiškai žiūri, ar pardavinės į Vokietiją, ar į Lenkiją, ir net kalba buvo apie „Igničio“ jūrų parką, kad mums reikia papildomos linijos į Vokietiją ir galėsim parduot elektrą. Bet tai nėra energetikos ministro kompetencija“, – aiškino kandidatas.
Visgi jis palaikytų tai, kad Lietuva galėtų pati pasigaminti daugiau elektros, tačiau jūros parkų elektra neturėtų tapti prabangos preke.
„Esu už tai, kad Lietuva turėtų ir galėtų pasigaminti elektros, bet žiūrint iš tinklo perspektyvos, esam pafrontės valstybė, pasienis, turim užsitikrinti, kad mums elektros bus. (...) Reikia ieškoti būdų ir manau, (...) negalim padaryti jūros parko kaip prabangos prekės ir užkrauti vartotojams, sakyti, susimokėkit už jūrą“, – teigė M. Jablonskis.
BNS anksčiau rašė, kad paskirtoji premjerė Inga Ruginienė žada dar vertinti, kiek jūros vėjo parkų Lietuvai reikia. Vyriausybės programoje numatyta, kad vėjo energetikos plėtra jūroje bus remiama „tuo atveju, jei tai nedidins elektros energijos kainos pramonei ir vartotojams“.
Vyriausybė praėjusį penktadienį nutarė laikinai – mėnesiui – sustabdyti daugiau nei 3 mlrd. eurų vertės 700 megavatų galios antrojo vėjo parko Baltijos jūroje vystytojo su valstybės pagalba konkurso procedūras.
Be valstybės pagalbos vystomą parką ketina statyti konkursą 2023 metais laimėjusi „Ignitis grupės“ įmonė „Ignitis renewables“ kartu su partnere – pasauline jūrinių vėjo parkų vystymo kompanija „Ocean Winds“.
